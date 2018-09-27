Чемпионка Олимпийских игр-2018 фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Российская фигуристка, воспитанница Этери Тутберидзе "катала" короткую программу на предсезонном турнире в Германии. Никуда Медведева не ушла!

Выступление 16-летней Алины Загитовой оценили в 79,93 балла. Девушка побила прежний мировой рекорд. Видеозапись выступления россиянки опубликована на youtube. Поклонники Загиовой в восторге от ее программы: "Чудная девочка! Программа высокого вкуса и изящества! Удачного сезона, Алина!"

Но есть и критика. "Алина любимая фигуристка, но от программы не в восторге, мягко говоря :( Она достойна лучшего. Короткая программа и так слишком коротка, а тут еще и из 3 музыкальных кусков склеена, резко между собой отличающихся и не создающих впечатления единой композиции. Какое-то лоскутное одеяло получилось", - написала Анна Митрофанова.

Турнир ISU Nebelhorn Trophy проходит в немецком Оберстдорфе.