УЕФА назвала страну проведения чемпионата Европы 2024 года

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 27 сентября, выбрал страну - будущего организатора предстоящего чемпионата Европы 2024 года.

По итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА, чемпионат Европы по футболу 2024 года примет Германия. Об этом было объявлено в Ньоне, где и состоялось заседание.

Матчи футбольного чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте и еще четырех немецких городах.

Согласно заявке, предоставленной немецким оргкомитетом, Германии даже не придется строить новые стадионы: для проведения турнира полностью готовы 10 уже имеющихся арен.

Другим претендентом на проведение этого турнира была Турция. Напомним, последний раз Федеративная республика Германия принимала первенство Европы в 1988 году.