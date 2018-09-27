УЕФА назвала страну проведения чемпионата Европы 2024 года
27 сентября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 27 сентября, выбрал страну - будущего организатора предстоящего чемпионата Европы 2024 года.
По итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА, чемпионат Европы по футболу 2024 года примет Германия. Об этом было объявлено в Ньоне, где и состоялось заседание.
Матчи футбольного чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте и еще четырех немецких городах.
Согласно заявке, предоставленной немецким оргкомитетом, Германии даже не придется строить новые стадионы: для проведения турнира полностью готовы 10 уже имеющихся арен.
Другим претендентом на проведение этого турнира была Турция. Напомним, последний раз Федеративная республика Германия принимала первенство Европы в 1988 году.
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