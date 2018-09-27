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Сергей Новиков: за женским боксом будущее

27 сентября 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сергей Новиков: за женским боксом будущее

С первого по шестое октября в челябинском физкультурно-оздоровительном комплексе Спортивной школы олимпийского резерва «Алмаз» будет проходить открытый всероссийский турнир по женскому боксу памяти Николая Николаевича Попкова. Свое согласие на участие в турнире уже подтвердили традиционно сильные спортсменки Казахстана и Узбекистана. Ожидается участие девушек боксеров из национальной сборной команды России. 

До этого года соревнования проводились в течение трех лет как областные. В этом году соревнования приобрели статус Всероссийских, класса «Б», а это значит, что спортсмены, занявшие первое и второе место, могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта. В этом году, всероссийский турнир по женскому боксу посвящен Дню города Челябинска и памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта России Попкова Николая Николаевича. Попков Николай Николаевич, 40 лет своей жизни посвятил боксу, много лет возглавлял центр олимпийской подготовки Челябинской области по этому виду спорта, был вице-президентом Федераций нашего региона и Урала по боксу. Внес большой вклад в развитие женского бокса в Челябинской области. Ушел из жизни в ноябре 2016г. в возрасте 69 лет. 

Накануне открытия турнира наш корреспондент встретился со старшим тренером центра олимпийской подготовки по боксу Сергеем Новиковым, в прошлом, первым тренером легендарного Сергея Ковалева:

- Сергей Владимирович, в соревнованиях, посвященных памяти Николая Попкова, планируют принять участие лучшие спортсменки Челябинской области, других регионов России от Москвы до Новосибирска, а для спортсменок Челябинской области этот турнир насколько необходим?

- Нам очень нужен этот представительный турнир, чтобы девочки и взрослые женщины, серьезно занимающиеся боксом, в школах Южного Урала, имели возможность соревноваться с самыми серьезными бойцами у себя дома.

У нас уже есть призеры и победительницы всероссийских и международных первенств. Есть и своя Чемпионка мира Александра Кулешова. Победитель международного турнира в Узбекистане Диаза Баталова. Елизавета Карташкова, победившая на международном турнире в Голландии в прошлом году. Призеры и победители всероссийских и международных турниров Елена Кузина и Оксана Трофимова. Финалистка первенства России и победитель всероссийских соревнований «Олимпийские надежды» Диана Валиулина. И поток девчонок желающих заниматься боксом в наши школы не иссякает. Подобные турниры способствуют популяризации нашего вида спорта. И дают прекрасную возможность молодым спортсменкам совершенствовать свое мастерство.

- Давно ли вы тренируете девушек боксеров?

- Я начал, тренировать женщин боксеров полтора года назад. Первой ко мне пришла Оксана Трофимова, когда старший тренер по женскому боксу Челябинской области Михаил Романчук, работавший с женской экспериментальной группой в Челябинске, уехал в Монреаль и девочки остались бесхозными, и начали  устраиваться кто куда. Ира Ахтина к примеру вслед за ней, пришла к нам в «Урал» со своим тренером. Карташкова Елизавета, Елена Кузина Диаза Баталова тоже очень сильные девушки. Мы ждем от них хорошего выступления. Они практически весь год находились в составе сборной команды страны на сборах на озере Круглое в Подмосковье, в Кисловодске. Выступали успешно на различных международных турнирах по программе сборной России. Набирались опыта

- Женский бокс это, что-то новое. Не все даже согласны с тем, что женщинам вообще надо заниматься боксом?

- Женский бокс пришел к нам внезапно. И сразу же большой волной. С хорошим потенциалом. Желающих заниматься немало. Для нас, как для ортодоксов мужского бокса это было сначала, конечно же странно. Очень странно. Десять лет назад и вообразить такого мы не могли. А сейчас уже не вижу никакой разницы в тренировочном процессе, и в отношениях между тренером и воспитанницами…

Между женским и мужским боксом существенная разница, пожалуй, одна. Мужчины физически здоровее. Мужчины сильнее. Мужчины «умнее» в контактном единоборстве.

А у женщин больше выражено прилежание, трепетное отношение к тренеру, исполнительность. Ну и, конечно же, присущая им самоотверженность, иногда доходящая до безрассудности. Невзирая ни на какие травмы, ушибы, потери они идут вперед…

- Так все таки Сергей Владимирович, нужен ли женский бокс?

- Глядя на то, как мои воспитанницы получают удовольствие от занятий боксом, я могу смело сказать, что женский бокс нужен. Но с другой стороны мы очень переживаем за наших девчонок. На потери по здоровью. Неизбежные травмы. Правда, никого еще по здоровью списывать мне еще не приходилось. И не дай бог. 

Поскольку у женщин послабее верхний плечевой пояс генетически, чем у мужчин. А работают они самоотверженно, то травмы рук у них встречаются, пожалуй, почаще, чем у боксеров мужчин. И конечно повреждения лица. Травмы лицевого черепа. Бокс на женскую психику влияет как в положительную сторону, так и в отрицательную.

А из положительного, я бы отметил то, что женщины боксеры быстрее ориентируются в жизни, лучше понимают мужчин. Их мир. Гораздо быстрее и точнее. И это все может рассматриваться как отрицательное. Женщине боксеру, на мой взгляд, труднее найти себе подходящего мужчину. Достойного партнера в жизни. Появляются определенные…. Завышенные требования. С высоты собственных достижений. Поскольку все наши девчонки явно сильные духом, и я бы сказал – незаурядные, то среднестатистический мужчина для них уже слабоват…

 

С первого по шестое октября в челябинском физкультурно-оздоровительном комплексе Спортивной школы олимпийского резерва «Алмаз» будет проходить открытый всероссийский турнир по женскому боксу памяти Николая Николаевича Попкова. Свое согласие на участие в турнире уже подтвердили традиционно сильные спортсменки Казахстана и Узбекистана. Ожидается участие девушек боксеров из национальной сборной команды России.

До этого года соревнования проводились в течение трех лет как областные. В этом году соревнования приобрели статус Всероссийских, класса «Б», а это значит, что спортсмены, занявшие первое и второе место, могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта. В этом году, всероссийский турнир по женскому боксу посвящен Дню города Челябинска и памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта России Попкова Николая Николаевича. Попков Николай Николаевич, 40 лет своей жизни посвятил боксу, много лет возглавлял центр олимпийской подготовки Челябинской области по этому виду спорта, был вице-президентом Федераций нашего региона и Урала по боксу. Внес большой вклад в развитие женского бокса в Челябинской области. Ушел из жизни в ноябре 2016г. в возрасте 69 лет.

         Накануне открытия турнира наш корреспондент встретился со старшим тренером центра олимпийской подготовки по боксу Сергеем Новиковым, в прошлом, первым тренером легендарного Сергея Ковалева:

         - Сергей Владимирович, в соревнованиях, посвященных памяти Николая Попкова, планируют принять участие лучшие спортсменки Челябинской области, других регионов России от Москвы до Новосибирска, а для спортсменок Челябинской области этот турнир насколько необходим?

         - Нам очень нужен этот представительный турнир, чтобы девочки и взрослые женщины, серьезно занимающиеся боксом, в школах Южного Урала, имели возможность соревноваться с самыми серьезными бойцами у себя дома.

         У нас уже есть призеры и победительницы всероссийских и международных первенств. Есть и своя Чемпионка мира Александра Кулешова. Победитель международного турнира в Узбекистане Диаза Баталова. Елизавета Карташкова, победившая на международном турнире в Голландии в прошлом году. Призеры и победители всероссийских и международных турниров Елена Кузина и Оксана Трофимова. Финалистка первенства России и победитель всероссийских соревнований «Олимпийские надежды» Диана Валиулина. И поток девчонок желающих заниматься боксом в наши школы не иссякает. Подобные турниры способствуют популяризации нашего вида спорта. И дают прекрасную возможность молодым спортсменкам совершенствовать свое мастерство.

         - Давно ли вы тренируете девушек боксеров?

 

         - Я начал, тренировать женщин боксеров полтора года назад. Первой ко мне пришла Оксана Трофимова, когда старший тренер по женскому боксу Челябинской области Михаил Романчук, работавший с женской экспериментальной группой в Челябинске, уехал в Монреаль и девочки остались бесхозными, и начали  устраиваться кто куда. Ира Ахтина к примеру вслед за ней, пришла к нам в «Урал» со своим тренером. Карташкова Елизавета, Елена Кузина Диаза Баталова тоже очень сильные девушки. Мы ждем от них хорошего выступления. Они практически весь год находились в составе сборной команды страны на сборах на озере Круглое в Подмосковье, в Кисловодске. Выступали успешно на различных международных турнирах по программе сборной России. Набирались опыта

 

         - Женский бокс это, что-то новое. Не все даже согласны с тем, что женщинам вообще надо заниматься боксом?

         - Женский бокс пришел к нам внезапно. И сразу же большой волной. С .  хорошим потенциалом. Желающих заниматься немало. Для нас, как для ортодоксов мужского бокса это было сначала, конечно же странно. Очень странно. Десять лет назад и вообразить такого мы не могли. А сейчас уже не вижу никакой разницы в тренировочном процессе, и в отношениях между тренером и воспитанницами….

Между женским и мужским боксом существенная разница, пожалуй, одна. Мужчины физически здоровее. Мужчины сильнее. Мужчины «умнее» в контактном единоборстве.

А у женщин больше выражено прилежание, трепетное отношение к тренеру, исполнительность. Ну и, конечно же, присущая им самоотверженность, иногда доходящая до безрассудности. Невзирая ни на какие травмы, ушибы, потери они идут вперед…

 

         - Так все таки Сергей Владимирович, нужен ли женский бокс?

         - Глядя на то, как мои воспитанницы получают удовольствие от занятий боксом, я могу смело сказать, что женский бокс нужен. Но с другой стороны мы очень переживаем за наших девчонок. На потери по здоровью. Неизбежные травмы. Правда, никого еще по здоровью списывать мне еще не приходилось. И не дай бог.

         Поскольку у женщин послабее верхний плечевой пояс генетически, чем у мужчин. А работают они самоотверженно, то травмы рук у них встречаются, пожалуй, почаще, чем у боксеров мужчин. И конечно повреждения лица. Травмы лицевого черепа. Бокс на женскую психику влияет как в положительную сторону, так и в отрицательную.

         А из положительного, я бы отметил то, что женщины боксеры быстрее ориентируются в жизни, лучше понимают мужчин. Их мир. Гораздо быстрее и точнее. И это все может рассматриваться как отрицательное. Женщине боксеру, на мой взгляд, труднее найти себе подходящего мужчину. Достойного партнера в жизни. Появляются определенные…. Завышенные требования. С высоты собственных достижений. Поскольку все наши девчонки явно сильные духом, и я бы сказал – незаурядные, то среднестатистический мужчина для них уже слабоват…

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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