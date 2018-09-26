«Волгарь» потерпел сокрушительный разгром в Кубке России от «Зенита» 0:4

В среду, 26 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России футбольного сезона 2018/2019 астраханский «Волгарь» принял в домашних стенах питерский «Зенит». Встреча представителя ПФЛ и гранда РПЛ прошла в на стадионе «Центральный».

На первый взгляд в этой паре победитель очевиден, но всё ли так прозрачно, как обещают букмекеры? Кубок России часто преподносит сюрпризы в таких случаях.

"Волгарь" - команда, представляющая город Астрахань. Выступает команда в ПФЛ, но не так давно заходила и в ФНЛ. Спонсором команды является всем известная газодобывающая корпорация, так что этот поединок можно смело окрестить спонсорским. Волгарь выступает в одной из самых насыщенных зон первенства ПФЛ - "ЮГ". На старте сезона команда демонстрирует неплохие результаты, закрепившись в турнирной таблице на четвёртом месте.

Пожалуй, для «Зенита» наступил тот момент, когда Сергей Богданович может применить действительно крупную ротацию состава без ущерба для команды. Глубокая скамейка должна подтверждать свой статус в игре против команды ПФЛ, иначе зачем вообще эти люди находятся на этой самой скамейке?

Эта встреча стала первой в истории команд. А вот с судьёй, обслуживающим этот матч хозяева уже встречались в кубке России - Алексей Сухой из Люберец

На первых минутах игры шла равная борьба, но с 7 мин. два подряд угловых подают зенитовцы. На 8 мин Анюков забивает гол - 0:1 повел петербургский клуб: великолепная передача низом в штрафную, Анюков выскочил один на один и внешней стороной стопы переправил мяч через голкипера. Зенитовцы продолжают атаковать, Заболотный принял мяч, развернулся и пробил с очень острого угла и не попал. Фанаты «Зенита» требуют еще один гол, около 700 болельщиков приехали поддержать любимую команду. Зенитовцы спокойно контролируют ход встречи, ведут позиционные атаки, ищут свободные зоны для игры на опережение.

С 25 мин. « Волгарь» пытается уходить в контратаки, но остроты и главное скорости движения команде не хватает.

Видно, что «Зенит» не собирается рвать жилы, играет спокойно. К 33 мин. идет убаюкивающая игра и очевидно, что требование штаба «Зенита» - силы не тратить.

На 35 мин Роберт Мак забивает гол и счет становится 0:2: передача пошла на Чернова, он протащил мяч, после чего навесил в штрафную и ворвавшийся Мак с линии вратарской вколотил снаряд в «девятку» ворот Сагановича.

1-й тайм завершился при счете 0:2 в пользу «Зенита».

Начался 2-й тайм, без замен обошлось после перерыва. Гости уже настолько решили силы поэкономить, что даже мяч отдали сопернику.. На 60 мин. Маркизио с левого фланга выполнил навес на Заболотного, но он отправил мяч рядом со штангой и все таки на 61 мин. Антон Заболотный забивает гол — 0:3: Роберт Мак получил мяч в штрафной, убрал на замахе защитника и пробил по воротам, мяч угодил в защитника и от него к Заболотному, и тому оставалось не промахнуться по пустому углу.

На 64 мин. вместо Анюкова вышел Александр Кокорин. На 68 мин Кокорин прострелил к линии вратарской, и тут никто не мешал забивать Заболотному, но тот умудрился попасть прямо в голкипера Сагановича. На 88 мин. Кокорин забивает гол и доводит счет до крупного 0:4 : Эрнани прострелил в центр штрафной, Саганович играл на перехвате, но мяч от него отскочил к Кокорину и тому оставалось не промахнуться с пары метров.

«Зенит» спокойно и уверенно разгромил в Астрахани «Волгарь» и вышел в следующий раунд Кубка России.