Российские олимпийцы считают, что предложение Турции поддержат в России

Турция, которая в этот раз претендует на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, предложила России принять соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи. Об этом пишет Inside the Games.

Российские спортсмены положительно отнеслись к этому предложению, сообщает НСН. Так, Олимпийский чемпион, президент федерации бобслея Александр Зубков рассказал, что трасса в Сочи полностью отвечает всем мировым стандартам, и Россия с радостью предоставит ее Турции, если она одержит победу.

«Начнём с того, что такое решение принимается впервые: ОИ будет в Турции, а бобслейные соревнования в Сочи. Но, конечно, мы это поддержим, потому что трасса в Сочи соответствует всем требованиям для проведения Олимпийских игр и международных стартов. Мы довольны, что наш объект оценили на таком высоком уровне», — считает Зубков.