Самбо – наше общее дело

В последнее время в высоких кабинетах стало модно говорить о том, как важно пропагандировать здоровый образ жизни, спорт и патриотизм. Но при этом далеко не все губернаторы и мэры переходят от слов к делу. Хотя, казалось бы, решение лежит на поверхности – в России есть свой национальный вид спорта, который признаётся во всём мире и который прекрасно сочетает в себе все вышеназванные качества. Речь, конечно же, о самбо. Впрочем, среди власть имущих есть и те, кто без всякой указки сверху, понимают насколько важно продвижение отечественного продукта в массы.

Так, например, во всех кубанских школах к 2021 году хотят ввести уроки самбо. Об этом ещё весной говорилось на совещании, посвящённому развитию спорта, под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По его словам на Кубани: «141 учитель физкультуры прошел переподготовку для того, чтобы заниматься первичным занятием самбо с учениками школ. И если в этом году эксперимент увенчается успехом, все школы края перейдут на обязательное занятие на уроке физкультуры. Это наш, российский вид спорта. Самооборона без оружия, которая позволит быть сильными и физически, и духовно».

Так, для реализации программы «Самбо в школу» в 2018 году из бюджета направят 20 млн рублей, из которых 18 млн пойдёт на оборудование для спортзалов, а ещё 2 млн на повышение квалификации 155 учителей физкультуры.

В целом в Краснодарском крае к теме массового спорта относятся очень внимательно. В конце концов, общая физическая подготовка эта база не только для любого спорта, но и вообще для нормальной, долгой, здоровой жизни. Тем более пенсионный возраст подняли – нужно соответствовать. Так, в этом году на Кубани планировалось открыть 20 малобюджетных спортзалов и 10 универсальных спортплощадок. Причём Кондратьев особенно подчеркнул, что поддерживать темп строительства таких объектов (регион четвёртый год подряд в лидерах) – это его принципиальное решение, и оно должно быть выполнено несмотря ни на что.

Очень важно, что такая инфраструктура появляется не в крупных городах, а в посёлках, станицах и хуторах, где действительно без помощи региональных властей не обойтись. Как отмечал В. Кондратьев – главная задача, чтобы такой доступный вид спорта как самбо, пришёл даже в самые отдалённые уголки Кубани.

Другой позитивный пример – это Брянская область. Среди прочих, продвижением самбо в регионе занимается губернатор Александр Богомаз. Так, на прошедшей в августе международной Свенской ярмарке было принято решение создать школу самбо им. 7-кратного чемпиона России, двукратного чемпиона Европы, 6-кратного чемпиона мира, чемпиона Европейских игр 2015 года, обладателя Кубка мира, Заслуженного мастера спорта России Артёма Осипенко. Он сам родом из Брянской области и продолжает жить на малой родине – таким образом, создание подобной школы это отличный шаг в попытке связать поколения, показать преемственность и само по себе наглядный пример всем мальчишкам, что своим упорством и трудом можно стать спортсменом самого высокого уровня.

Для развития самбо в Брянщине есть все предпосылки – здесь одна из сильнейших самбистских школ, которая была заложена Отаром Михайловичем Кацанашвили. Отрадно, что местные власти понимают, что такое достояние нужно беречь и всячески пропагандировать. Так, с этого года на той же Свенской ярмарке стал проходить Кубок Губернатора области по самбо. Причём в поединке между спортсменами Белоруссии и Брянщины, победили вторые. Вот так одна область может соревноваться с целой республикой.

Молодёжь от именитых и состоявшихся спортсменов тоже не отстаёт. Так, в 2017 году в регионе стартовала программа «Самбо в школу», а в этом году в Орле прошёл чемпионат мира среди школьников, где в одной из категорий золото завоевала 14-летняя брянская ученица Дарья Захарова.

Богомаз к развитию борьбы в регионе подходит комплексно. Есть проекты для молодёжи, есть различные турниры, где могут выступать спортсмены, а вдобавок к этому планируется строительство дворца единоборств. В этом плане губернатор области просил Председателя Правительства Дмитрия Медведева федеральной поддержки. По его словам возведение Дворца единоборств в области позволит готовить спортсменов мирового уровня не только по самбо, но и по другим видам борьбы. Предполагается, что строительство такого центра обойдётся в 2 млрд рублей.

В обозримом будущем должен появиться Дворец самбо и в Петербурге. Его строительство планируется во Фрунзенском районе у пересечения Бухарестской улицы и улицы Турку, недалеко от станции метро «Международная». Площадь спорткомплекса составит 35 тыс. кв. м., а на трибунах смогут присутствовать порядка 2 тыс. зрителей. Также во Дворце самбо будут предусмотрены тренировочные залы, административный и вспомогательный корпуса. С подобной инициативой по строительству спорткомплекса ещё в начале прошлого года выступил тамошний губернатор Георгий Полтавченко, который тоже проявляет особый интерес к нашему национальному виду спорта. Так, например, Санкт-Петербург был одним из первых регионов, в котором реализовывался проект «Самбо в школу». Кроме того, в городе на Неве стартовал следующий этап программы популяризации самбо – проект «Самбо в вузы», к которому присоединились уже десятки высших учебных заведений.

Много личного участия было и от экс-губернатора Хабаровского края Александра Шпорта. Так, если в разных регионах России Дворцы самбо только планируются, то в Хабаровске его собираются сдать уже в 2019-ом. Причём работы идут с опережением графика. Так что «красную ленту» новый глава региона Сергей Фургал сможет разрезать не в декабре, а в октябре. Кроме того в регионе регулярно и на высоком уровне проходили различные соревнования по самбо. Теперь же остаётся надеяться, что новый губернатор будет столь же внимателен к этому виду спорта, как и его предшественник.

Кстати, в Иркутской области также появится специализированный центр самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Об этом губернатор Сергей Левченко договаривался на встрече с Владимиром Путиным в феврале. Причём при его проектировании за основу взяли именно спорткомплекс в Хабаровске.

Вообще подобная история со строительством Дворцов борьбы чем-то напоминает Чемпионат мира по футболу и его новые стадионы, которые положительно повлияли на посещаемость матчей РПЛ и ФНЛ. В городах создаётся инфраструктура не только для занятий спортом, но и для того, чтобы эту борьбу потом можно было смотреть в современных и комфортабельных залах, что конечно же ещё больше влияет на популярность того же самбо.

И, безусловно, без личного участия региональных властей будет непросто выстроить целую систему, в которой самбо присутствует как на уровне ОФП, так и на более продвинутом профессиональном уровне. Другое дело, когда глава региона не только понимает, насколько важно развитие массового спорта, но и сам активно участвует в его развитии. Например, глава Чувашии Михаил Игнатьев регулярно отмечает, что самбо в республике является базовым видом спорта. И это действительно так – чувашская школа самбо воспитала более сотни спортсменов высокого мастерства. В регионе открыты отделения самбо в 10 спортивных школах, в которых занимаются 1702 спортсмена.

Сегодня перед самбо стоит большая задача – стать по-настоящему национальным видом спорта, который знают в России все. Более того, так как это наш отечественный вид борьбы, он по своему духу и философии отлично подходит нашему человеку, который всегда ценил такие качества как мужество, дисциплина и готовность встать на защиту слабого. А всё это неразрывно с таким понятием как патриотизм. Значит, кому, как ни региональным главам, которые в идеале должны быть настоящими государевыми мужами, всячески способствовать его развитию?