Ушел из жизни олимпийский чемпион по лыжным гонкам Владимир Воронков

Стало известно, что накануне, 25 сентября, в возрасте 74 лет из жизни ушел советский спортсмен-лыжник Владимир Петрович Воронков – олимпийский чемпион, чемпион мира, пятикратный чемпион СССР.

«25 сентября 2018 года скоропостижно скончался Воронков Владимир Петрович – олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР. Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким. Скорбим, помним», - сообщается на сайте ФЛГР за подписью президента организации Елены Вяльбе.

Владимир Петрович Воронков является уроженцем Чувашии. На протяжении десяти лет он выступал в составе сборной Советского Союза по лыжным гонкам, став чемпионом мира 1970 года в лыжной эстафете и олимпийским чемпионом Саппоро-72. Чемпионом Советского Союза Владимир Воронков становился пять раз. После завершения спортивной карьеры он занимался тренерской деятельностью, сообщает «Телепрограмма».