Российские спортсмены должны быть «чистыми» от допинга
25 сентября 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает, что для того, чтобы попасть на чемпионат мира, спортсмены должны быть «чистыми» от допинга. По его мнению, на сбор национальной команды попадёт только лучший.
«Каждый спортсмен должен пройти отбор в округе, попасть на чемпионат России, и если он лучший — то попадает на сбор (сборной). И "чистота". Чтобы не было такого, что спортсмен "нечистый" занимает первые и вторые места. Простой и прозрачный всем спортивный принцип», — рассказал Агапитов. Об этом пишет NEWS.ru.
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