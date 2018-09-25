Лучшие футболисты фестиваля «Метрошка» поедут в Питер к «зениту»

По опыту прошлого года две команды-победителя фестиваля дворового детского футбола «Метрошка» отправятся в Питер, чтобы познакомиться с футболистами «Зенита». В этом году туда отправятся копейская и новосинеглазовская команды – ребята стали лучшими в суперфинале состязания.

Напомним, что в сражении участвовали 5 регионов и 25 городов России, и из лучших 48 команд Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, а также Башкортостана и Татарстана суперфиналистами стали ребята из команды «Спутник» из Копейска (старший возраст), и команда «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский (младший).

Мероприятие организовано инициативе сети газет «Метро74» 16 лет назад, однако благодаря помощи РМК заимело обширную географию. Всего на организацию мероприятия в этом году РМК потратила 2.7 миллионов рублей. Кроме подарков, кубков и комплектов одежды ребята отправятся в Питер к своим кумирам.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова уточнила, что в прошлом году поездка суперфиналистов в Питер стала незабываемой для ребят.

- Они своими глазами увидели, как тренируются профессиональные игроки, встретились с тренерами клуба, увидели главные достопримечательности Санкт-Петербурга, - отметила Анна Шабарова. - Поездка стала для них отличной мотивацией для совершенствования не только в спорте, но и в других сферах жизни.