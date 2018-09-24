Глава WADA высказался в защиту решения восстановить РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказался в защиту решения исполкома организации восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в открытом письме.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство, поскольку стороны пришли к определенным существенным договоренностям. 20 сентября большинством голосов (девять – за, двое – против, один - воздержался) решение о восстановлении статуса РУСАДА было принято.

«Российская сторона полностью достигла требуемого соответствия по всем 31 пунктам дорожной карты. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства. Чистые спортсмены, правительства и спорт пристально следят за этим. А WADA находится на передовой линии», - цитирует ТАСС открытое письмо Крейга Риди.