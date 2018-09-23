Влашич сравнял счет в матче ЦСКА - «Спартак»

На столичном дерби 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак» аншлаг, все билеты проданы, на «ВЭБ Арена» собралось 30 тыс зрителей и около 2 тысяч сотрудников полиции. Главный арбитр матча - Сергей Карасев (Москва).



Московское дерби определит ближайших преследователей питерцев. Пока «Спартак» идет третьим, отставая на 5 очков, а армейцы — пятыми (минус 7 баллов от лидера).

Шикарное начало встречи, обоюдными острыми атаками обменялись команды. На 13 мин. ЦСКА больше и острее атакуют. Такое впечатление, что спартаковцы не очень понимают как именно им выходить из-под прессинга ЦСКА.На 16 мин. спартаковцам повезло: Рассказову не удается сыграть в отборе, Обляков получает мяч и отправляет его на ближнюю штангу, играет в подкате Джикия, и это спасает «красно-белых» от гола.

Команды начали фолить и это портит игру, много остановок, мало фантазии и неожиданных голевых атак. Только на 30 мин. Фернандо забивает гол 0:1, невероятно хорошее исполнение стандарта, Фернандо отлично пробил, мяч миновал «стенку» и влетел в «девятку», как это часто бывает в футболе атаковали армейцы, а забили спартаковцы.

Игра стала жесткой и грубой, посыпались желтые карточки. После 1-го тайма счет на табло -0:1 впереди спартаковцы.

Во 2-м тайме характер игры не изменился, армейцы продолжают взламывать оборону спартаковцев, Набабкин стреляет по воротам с 23 метров, мяч проходит рядом со штангой.

Не менее опасна атака на 53 мин. спартаковцев, теперь уже Ханни наносит выстрел в ближнюю «девятку», мяч уходит тоже рядом со штангой, а на 60 мин. Дзагоев попадает в перекладину ворот.

На 64 мин. Влашич забивает ответный гол 1:1, Пийол выполняет передачу на левый фланг, в сторону Набабкина, скидка на Влашича, который пуляет мяч в дальний угол, Максименко запоздал с прыжком, и мяч оказался в сетке ворот.

Команды проводят обмен атаками, но результата они не дают, к сожалению мысль не догоняет игру, видно уже, что команды устали. Слишком много сил отдано в этом поединке.