Ожесточенная схватка «Зенит» - «Локомотив» завершилась внушительным счетом 5:3

Игра прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где «Зенит» в 8 туре РПЛ встретился с «Локомотивом» в воскресенье, 23 сентября. Главный арбитр встречи - Роман Галимов (Улан-Удэ).

В данное время «Зенит» и «Локомотив» находятся в разных частях турнирной таблицы РПЛ. Петербуржцы гордо лидируют с нулём в графе «Поражения», а действующие чемпионы замыкают первую десятку. Однако в последние годы чемпионат России по футболу приучил болельщиков к тому, что ранняя осень — совсем не тот период, когда можно делать какие-то выводы. Тем не менее"Локомотив", действующий чемпион, является полным антиподом "Зенита" на данный момент. "Паровозам" со старта сезона никак не удается обрести гармонию и стабильность.

Настал как раз тот момент, когда у клубов может открыться второе дыхание. Все составы сыграны, первые испытания еврокубками пройдены, соперники себя показали и уже тщательно изучены.

Встреча началась с обоюдных атак, но Сёмина это не устраивает и он погнал своих игроков большими силами, защита питерцев пока справляется.

В статичном положении атакует «Зенит», железнодорожники грамотно выстроились в несколько линий, не давая пространства петербуржцам. Зажигает «вираж» в прямом и переносном смысле.

Дзюба ищет подходы к воротам через забросы в штрафную на Ерохина, но его жестко прессингуют.

На 14 мин. Шатов забивает гол 1:0. Набиуллин отыграл на Шатова, который неожиданно с угла штрафной обводящим ударом поразил ворота Гилерме, который оказался в неудачной позиции и только проводил мяч взглядом. На 16 мин. шквалистую атаку провел «Зенит», с правого фланга Смольников прострелил во вратарскую, где мяч попал Дриусси, но удар отразил Гилерме, а с добивания Шатов не попал в ворота

Игра набирает скорость, команды показывают хорошее движение. К 26 мин. «Локомотив» не может выйти через передачи со своей половины поля .Ярких моментов до конца 1-го тайма зафиксировано не было.

2-й тайм начался с углового у ворот «Локомотива» и на 48 мин.Ерохин забивает гол 2:1, Паредес удачно подал угловой в район «точки», откуда Ерохин пробил в правый от себя угол ворот.

Потерялся «Локомотив» на старте 2-го тайма, а питерские продолжают наседать на ворота москвичей. На 57 мин. гол забивает Дзюба 3:1! Набиуллин мягко забросил мяч в штрафную на Дзюбу, который мгновенно развернул корпусом Кверкелию и неотразимо пробил в сетку ворот.

Отличная игра пошла у зенитовцев с начала 2-го тайма, а «Локомотив не может обрести себя и найти свою игру.

На 64 мин.второй гол забивает Шатов и доводит счет до 4:1! Дзюба получил передачу от Ерохина, собрал около себя двух оппонентов, вернул мяч Александру, который низом прострелил под удар Шатову

На 74 минуте ответный гол забивает Алексей Миранчук и счет стал 4:2, после его удара мяч по счастливой случайности от ноги Смольникова, рикошетом влетает в ворота. Питерские стараются успокоить игру, сбить темп, отодвинуть игроков соперника к центру поля, погасить лучики надежды появившиеся у «паровозов». У «Локомотива на 82 мин.красная карточка у Дмитрия Тарасова, который умудрился за две мин. игры получить две желтые и покинул поле. На 86 мин. забивает гол Смолов и счет: 4:3, оголили тылы хозяева и Смолов при полном попустительстве защиты поразил ворота.

На 89 мин.забивает гол Дриусси 5:3, Дзюба начал атаку, а затем сам же мог замкнуть прострел, но сделал это Дриусси после повторного выстрела.На 90 мин. вместо Дриусси в игру вступил Кокорин, настоящая радость фанатов «Зенита». Питерский клуб переиграл соперника в этом поединке и укрепил своё лидерство в турнирной таблице РПЛ.