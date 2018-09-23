ЦСКА - «Спартак» 1:1
23 сентября 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
Главное московское дерби в матче восьмого тура чемпионата России завершилось со счетом 1:1. Московские футбольные клубы ЦСКА и «Спартак» не выявили победителя в сегодняшнем противостоянии.
На гол со штрафного на 30-й минуте в исполнении полузащитника красно-белых Лукаса Фернандо во втором тайме своим голом ответил армеец Никола Влашич (63-я минута).
Матч состоялся сегодня, 23 сентября, на стадионе ВЭБ Арена (время начала - 19:00). Предупреждения в ходе игры получили Бекао, Самедов, Чернов и Набабкин.
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