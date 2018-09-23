«Зенит» празднует победу над «Локомотивом» - 5:3
23 сентября 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал яркую победу над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счетом 5:3.
Матч, прошедший накануне на стадионе "Санкт-Петербург", стал самым результативным как в нынешнем розыгрыше РПЛ, так и в истории противостояния футбольных команд.
Авторство первого гола на 13-й минуте матча принадлежит Олегу Шатову. Ответил голом в ворота соперника в первом тайме железнодорожник Дмитрий Баринов (17-я минута).
После перерыва у сине-бело-голубых отличились Александр Ерохин, Артем Дзюба и Олег Шатов. На 74-й минуте попытался сравнять счет локомотивщик Алексей Миранчук, на 86-й его поддержал Федор Смолов.
Финальный гол забил Себастьян Дриусси. Отметим, в связи с этой победой "Зенит" смог упрочить свое лидерство в чемпионате РПЛ: теперь петербуржцы со счетом в 22 очка на 7 очков опережают ближайшего преследователя - команду "Ростова".
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