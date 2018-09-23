Британец Джошуа победил в бою с Поветкиным

Российский боксер Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по трем престижным версиям - WBA (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

По оценке промоутера Андрея Рябинского, первые шесть раундов и начало седьмого были равными, сопеники вели равный бой, - сообщает РИА Новости.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде боя. Как отметил промоутер, россяинин сражался до конца. По мнению Рябинского, Поветкин смог показать в бою все лучшие качества, но Джошуа оказался сильнее. После серии ударов от Джошуа российскому боксеру понадобилась помощь врачей.

Позже Поветкин сказал, что серьезных повреждений у него нет.

Джошуа в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий — WBA и в первый — WBO.

39-летний Поветкин - олимпийский чемпион 2004 года, 28-летний Джошуа - чемпион Олимпиады-2012, действующий чемпион мира. Поединок прошел в Лондоне. На стадионе "Уэмбли" присутствовали 80 тысяч поклонников бокса.