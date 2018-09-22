Евгения Медведева не смогла занять первое место на турнире в Канаде

Известная российская фигуристка Евгения Медведева в рамках турнира серии "Челленджер" Autumn Classic International, который состоялся в Канаде, упала на выступлении в произвольной программе и проиграла.

Согласно последней информации, спортсменка допустила ошибку во время исполнения тройного риттбергера, вследствие чего утратила лидерство на турнире, передает РИА "Новости". По итогам короткой программы Медведева занимала первое место, поскольку смогла обойти американку Брейди Теннел и француженку Маэ Беренис Мейте.

Известно, что по итогам соревнования российская фигуристка набрала в общей сложности 204,89 балла. На первом месте оказалась Теннел с 206,41 балла.