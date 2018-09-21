Чемпионка мира 2017 года, Гульназ Губайдуллина рассказала о подготовке к Кубку Кремля, а также о прошедшем чемпионате мира в Мексике, где показала пятый результат в индивидуальном первенстве.

Спортсменка сказала, что последний результат был действительно неудовлетворительный, и они с командой будут тщательно работать над ошибками. Об этом сообщает NEWS.ru.

"Мы только приехали из Мексики, идёт небольшая акклиматизация. Сильную нагрузку на организм давать нельзя. В ближайшие двое суток, думаю, остатки акклиматизации пройдут и организм восстановится. Должен быть результат хороший на Кубке Кремля," - рассказала Губайдуллина о подготовке к Кубку Кремля.