«Копенгаген(Дания) — Зенит(Санкт-Петербург) 1:1

20-го сентября состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в которым «Зенит» сыграл в гостях с датским «Копенгагеном», главным арбитром был назначен Георгий Кабаков из Болгарии.

В первой игре зенитовцам достался сложный соперник, неуступчивый, жесткий. «Копенгаген» после 9 туров лидирует в чемпионате Дании.

«Зенит» с первых минут пошел в атаку, Ерохин пробил в ближний угол ворот, но не точно, Кузяев выполнил передачу на Дзюбу, тот сбросил Дриусси, но удар не получился.

Постепенно датский клуб начинает показывать, кто в доме хозяин, немного поджимают «Зенит». Игра проходит в среднем темпе, упорная борьба в центре поля идет за контроль над мячом .К 20 мин стало ясно, что навесы в штрафную со стандартов и игры являются более эффективными, но к сожалению Дзюба и Ерохин часто забираются в офсайд.

Датчане стали больше контролировать мяч, питерцы пока действуют вторым номером, на своей половине поля контролируют мяч, а вот развивать атаки получается только через забросы, но защита датчан сбалансирована, сыграна и жестко прессингуют, зенитовцы не дорожат мячом, перехватывая его быстро теряют

Датчане часто выводят на ход Дойе, но защитники играют пока без ошибок. На 40 мин. Сков пробил в дальний угол ворот, штанга спасла питерский клуб.

На 45 мин. гол забил Мак, Дзюба выполнил передачу в центр на Кузяева, Далер в касание перевел мяч на Дриусси, Себастьян быстро отдал на ход Маку и Роберт уверенно переиграл Йоронена, счет стал 0:1 в пользу «Зенита», 1-й тайм на этом завершился.

2-ой тайм питерский клуб продолжил в атаках , хорошие голевые моменты имели Кузяев и Смольников. Питерские увлеклись атакой и пропустили на 55 мин. удар Сотириу, Лунев спас клуб от гола, а вот на 64 мин. тот же Сотириу забил ответный гол с подачи Бойлесена -1:1

Дальше игра проходила во взаимных атаках, обе команды могли увеличить счет. Звучит финальный свисток! Питерский "Зенит" в первом туре группового этапа Лиги Европы в довольно тяжёлом матче сыграл вничью с "Копенгагеном" 1:1. В целом можно сказать, что результат получился закономерным, во втором тайме команда Сергея Семака стала меньше атаковать, "Копенгаген" же смог прибавить и в итоге забить свой мяч, но "Зенит" выстоял и в итоге добыл одно очко.