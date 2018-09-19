Вратаря «Спартака» дисквалифицировали на два матча

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов получил дисквалификацию на две игры за демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе в ходе матча «Спартак»-«Ахмат».

Об этом решении журналистам рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц. Он добавил, что футболиста также оштрафовали на 50 тысяч.

По словам Григорянца, иной трактовке, кроме как «оскорбительный» жест на предоставленных КДК фото не подлежит. Своим поведением голкипер нарушил статью 94 дисциплинарного регламента.

Кроме того, по итогам матча красно-белый футбольный клуб оштрафован за неприличные выкрики фанатов в адрес грозненского «Ахмата» (140 тысяч) и за несанкционированный баннер (25 тысяч).