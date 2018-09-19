«Галатасарай» (Турция) разгромил «Локомотив» (Россия) со счётом 3:0

На «Тюрк Телеком Арене» в Стамбуле 18 сентября состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Локомотивом». Обслуживала игру итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Для "железнодорожников" сегодняшний матч стал первым в Лиге чемпионов за последние 14 лет!

Первый проход по правому краю провели турки, Линес сделал опасный навес в штрафную, но Кверкелия справился и выбил мяч подальше от ворот. Вообще без мяча играет «Локомотив», очень активно начали турки, прессинг по всему полю такой плотный, что как говориться головы не дают поднять железнодорожникам. На 7 мин. мяч попал в руку Игнатьева, но Рокки невозмутим -нет «точки», у Владислава не было физической возможности избежать касания мяча.

На 9 мин. Гарри Родригес забивает гол, ему позволили сместиться с левого фланга ближе к центру, войти в штрафную и пробить в ближний угол ворот-1:0.

Опасный инцидент на 16 мин. Азиз помешал Гилерме зафиксировать мяч, а затем Акбаба бил по пустым воротам с 11 метров и выше ворот. На 17 мин. Опять Родригес сместился к центру и обводящим ударом направил мяч в сторону дальней «девятки» - чуть неточно.

Пока «Локомотив» выглядит пришибленным, вообще нет атак у российской команды, одни потери и брак, «Галатасарай» же давит и давит.

На 21 минуте первую атаку провели футболисты «Локомотива», Фернандеш нашел в штрафной хозяев Миранчука, тот на Фарфана, который бил в падении головой — Муслера спас команду. На 30 мин выстрел Миранчука с ленточки ворот вынес игрок турок!

К концу 1-го тайма постепенно игра выровнялась, «Локомотив» раз за разом проводит позиционные атаки, пока безрезультатно и на этом 1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме «Локомотив» беспрерывно владеет мячом, но в его атаках не хватает последнего паса, отсюда беззубость и хаотичность в нападении.

На 66 мин. после штрафного удара Эрен Дердийок забивает гол, стенка была поставлена не правильно и мяч влетел точно в ближний угол ворот россиян- 2:0. Такое себе возвращение в Лигу Чемпионов организовал «Локомотив». Время тает, а вариантов изменить ход игры у железнодорожников не просматривается.

Ндиайе получает вторую желтую карточку за фол на Миранчуке и покидает поле, он не сыграет во втором туре с «Порту»

На 90 мин. Акбаба оказался один перед воротами Гилерме, вынудив последнего нарушить правила, Рокки назначает пенальти, его профессионально исполнил Сельчук Инан, разведя голкипера и мяч по разным углам-3:0. Очень грустно. И всё на этом!