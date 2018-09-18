Промоутер Зяки Юнисов, в прошлом работавший с Денисом Лебедевым, Николаем Валуевым, Дмитрием Кирилловым и Денисом Инкиным, отметил, что Геннадий Головкин стал действовать проще, нацеливаться только на удар в голову, при этом потерял скорость в принятии решений. Также он предположил, что несмотря на то, что во втором бою Головкин и Канело оба нервничали и в первых раундах боксировали аккуратно, было видно, что Альварес вырос в техническом и скоростном плане.

«Я лично болел за Гену Головкина. Я знаю какой он порядочный человек и классный квалифицированный «панчер». Когда только объявили о матче-реванше, то было однозначное мнение, что Головкин выиграет. Однако, по мере подготовки к событию, у меня сложилось впечатление, что победа будет присуждена Альваресу», - сказал Юнисов.

- На сегодняшний момент в США и Мексике он кассовый боец, поэтому победу отдадут именно ему. Что касается первого боя, то считаю, что Канело проиграл, Головкин был однозначно лучше. Не знаю куда смотрели некоторые судьи... А вот во втором смело можно было давать ничью. Первую часть встречи выиграл Головкин, вторую - Альварес. Он знал, что будет делать Гена, и был к этому готов. Ну и Канело ничем не удивил. Видно было, что оба устали, хоть Альварес моложе и мощнее. Весь мир видел, что он не выиграл бой, что это была ничья. Думаю, что они договорятся о новом бое-реванше».