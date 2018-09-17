Загитова стеснялась радоваться победе на Олимпиаде при Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что стеснялась радоваться победе на Олимпиаде при Евгении Медведевой. Как рассказала Алина, она видела, как Женя много тренируется, поэтому ей было неловко радоваться своей победе при ней. Фигуристки Медведева и Загитова узнали кое-что о футболе

Загитова и Медведева тренировались у одного тренера - Этери Тутберидзе. На Олимпиаде-2018 в Южной Корее победила 15-летняя Загитова, 18-летняя Медведева завоевала "серебро".

"Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает", — ответила на вопрос, почему скрывала свои эмоции, юная Загитова.

По словам Алины, потом у себя в номере, а затем дома она порадовалась своей победе на Играх.