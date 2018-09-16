«Оренбург» - «Зенит» 1:2

16-го сентября в седьмом туре чемпионата России питерский «Зенит» отправился в гости к «Оренбургу», который на своём поле, стадионе «Газовик» принял питерский Зенит.

Хозяева отлично начали, но потом немного сдали и пока располагаются на пятом месте. Гости по итогам шести поединков лидируют и идут без поражений.

Главный арбитр матча – Мешков Виталий (Дмитров)

У Зенита много футболистов пребывают в лазарете, и это могло негативно сказаться на результативности питерцев. Кроме того, Оренбург отыграл предстоящий поединок максимально осторожно в обороне.

Приятно, что стадион «Газовик» встретил аншлагом трибун, много болельщиков приехало из Питера, так что поддержка сегодня есть у обеих команд.

К 10 мин. нарастает натиск на ворота газовиков. На 17 мин. счет стал 0:1- Паредес с углового выполнил подачу и Ерохин головой пробил, мяч отскочил от газона перед голкипером «Оренбурга» Фроловым и он не смог выручить свою команду.

Буквально на 18 мин. опасную комбинацию разыграли зенитовцы: Набиуллин с левого фланга подал, Ерохин головой переправил мяч на правый угол штрафной и Шатов в касание пробил, снаряд пролетел рядом со штангой.

Игроки «Оренбурга» огрызаются, Малых с правого фланга сместился в центр и пробил, но попал в Набиуллина. На 27 мин. Дзюба с левого фланга выполнил передачу, Шатов в касание пробил в дальний угол, но опять рядом со штангой.

Контратаки оренбуржцев остроты и угроз питерским воротам не несли, а удары с дальних дистанций были не точны.

По мысли действия питерцев правильные, а вот по исполнению страдают ошибками в передачах и как всегда в ключевых моментах атаки.

Оренбуржцы захватили контроль центра поля, но развить нападение не могли, атаки захлёбывались на первых же передачах мяча.

Концовка 1-го тайма шла на встречных курсах, с взаимными ошибками в одних и тех же компонентах игры: отбор, передача мяча, индивидуальная борьба, которая пресекалась арбитром. В «Зените» были заметны Дзюба, Дриусси, Ерохин. В команде оренбуржцев проявляли активность Мишкевич и Малых.

На 45 мин. опять отличился Ерохин. Шатов выполнил передачу на Дзюбу, Артём в касание сбросил на Ерохина, Александр вошёл в штрафную и на классе спокойно переиграл Фролова. Счет становится 0:2.

Во 2-м тайме была надежда на то, что «Зенит» не будет играть по счету, но к сожалению опасения оправдались и на 48 мин. Попович с углового выполнил передачу и Ойеволе отправил мяч в ворота Луневича 1:2.

Сколько же раз надо наступить на одни и те же грабли, чтобы уяснить предельно простые вещи: нельзя начинать с первых минут 2-го тайма игру на удержание счета, нельзя надеяться на свой класс игры, он в последние время часто подводит, нельзя терять концентрацию внимания при подаче углового и нарушать расстановку игроков в своей штрафной и наконец надо играть не только по летящему мячу, но и отслеживать ситуацию с передвижениями игроков соперника.

На 55 мин. Лунев дважды спасал ворота после ударов Сутормина и Поповича, вместе с тем оренбуржцы стали играть грубее и получили две подряд желтые карточки : Афонин и Мишкич. Игроки «Оренбурга» поймали кураж и пытались отыграться, острые атаки возникают у ворот Лунева, защитники близко прижались к своим воротам, идет борьба за центр поля.

На 75 мин. вместо покинувшего поля Паредеса дебютировал Клаудио Маркизио. Во 2-м тайме «Зенит» сыграл менее продуктивно, но все же питерский клуб выстоял и смог удержать лидерство в РПЛ.