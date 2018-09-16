Ирина Слуцкая открыла «Ледовую арену» в Благовещенске

В Благовещенске открылась "Ледовая Арена Острова". Новую площадку в самом крупном торговом центре Приамурья семикратная чемпионка мира Ирина Слуцкая назвала домом будущих чемпионов.

"Ледовая арена" - крытый каток, в котором благовещенцы круглый год смогут кататься на коньках, а спортсмены - тренироваться. Открытие площадки прошло в рамках фестиваля "Амурская осень".

Выступление прославленной фигуристки Ирины Слуцкой стало жемчужиной вечера. Спортсменка блестяще откатала свой номер, в очередной раз вызвав восхищение и бурные овации зрителей.

По словам самой фигуристки, благовещенская ледовая площадка ей понравилась. Ирина отметила, что она отвечает всем стандартным требованиям для качественных тренировок.

"Наша задача теперь - приезжать сюда, развивать, показывать, как можно заниматься, ну и своим примером привлекать молодежь на лед", - поделилась Олимпийская чемпионка.