Фигуристки Медведева и Загитова узнали кое-что о футболе

Две фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова похвалились тем, что узнали кое-что о футболе.

Женя Медведева после Олимпиады-2018 ушла от их с Алиной тренера Этури Тутберидзе. Теперь ее тренирует канадский специалист. «Медведева, иди рожать!»

Медведева прилетела в Москву из Канады на контрольные прокаты сборной России. Поклонникам фигуристки ее прокаты понравились.

Женя выложила в Инстаграм фото с капитаном московского "Спартака" Денисом Глушаковым. Они познакомились, и полузащитник раскрыл 18-летней девушке некоторые секреты футбола. "Теперь я немного знаю о футболе", - подписала снимок фигуристка. В Инстрагам Глушакова тоже опубликовано это фото и рассказал: "Познакомились с Женей. Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка!". "Желаю тебе побед и удачи во всем", - пожелал футболист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)10 Сен 2018 в 8:41 PDT

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Инстаграм фотографию с нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым, - сообщает "Советский спорт". "Рада была познакомиться", — подписала фигуристка фотографию, которую выложила в сторис.

Две сильнейшие фигуристки мира Медведева и Загитова пересеклись на контрольных прокатах в Москве. Этой встречи на льду ждали с того февраля, когда Алина отобрала олимпийское золото у Евгении.

Со слов канадского тренера Дага Хау, который является другом Брайана Орсера, нового тренера Жени Медведевой, Этери Тутберидзе отправила свою подопечную «рожать детей», заявив, что после олимпиады в Пхенчхане Евгении больше уже ничего «не светит» в фигурном катании.