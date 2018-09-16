Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500 мяч в профессиональной карьере и назвал себя "богом голов". Юбилейный гол 36-летний швед забил в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".

В своем Тwitter Ибрагимович выложил фотоплакат с подписью: 500 - "GOD OF GOАLS".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)15 Сен 2018 в 7:04 PDT

Отметим, только трем действующим футболистам удалось забить 500 мячей. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.