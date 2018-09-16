Златан Ибрагимович - "бог голов" - забил 500 мяч в профессиональной карьере
16 сентября 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500 мяч в профессиональной карьере и назвал себя "богом голов". Юбилейный гол 36-летний швед забил в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто".
В своем Тwitter Ибрагимович выложил фотоплакат с подписью: 500 - "GOD OF GOАLS".
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Отметим, только трем действующим футболистам удалось забить 500 мячей. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.
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