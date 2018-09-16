Сборная России по художественной гимнастике завоевала все золото на ЧМ в Софии

Сборная России по художественной гимнастике под руководством знаменитого тренера Ирины Винер-Усмановой на чемпионате мира завоевала семь золотых медалей из семи возможных. Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2018 проходит в болгарской столице городе София. Дина и Арина Аверины мечтают взять автографы у Акинфеева и Дзюбы

В субботу, 15 сентября, команда завоевала золотую медаль в многоборье среди групп. Участницы команды: Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова. Россиянки с большим преимуществом победили ближайшего соперника - команду Италии. Оценка выступления наших девушек выше на 1,475 балла.

Благодаря этой победе россиянки уже получили право на олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, - сообщает Газета.ру.

На чемпионате мира в Софии Дина Аверина завоевала четыре золота в индивидуальных упражнениях — спортсменка стала чемпионкой в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в многоборье. Александра Солдатова стала чемпионкой в упражнениях с лентой, взяла серебро с мячом и бронзу в многоборье. У сестры -двойняшки Дины Авериной Арины - две бронзы — в упражнениях с обручем и булавами.

Россия взяла семь золотых медалей из семи возможных и 11 наград при 21 разыгранной.