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Футболисту "Ливерпуля" соперник проткнул глаз во время матча

15 сентября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисту "Ливерпуля" соперник проткнул глаз во время матча
фото: Твиттер

Нападающий английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино в матче чемпионата Англии против "Тоттенхема" получил серьезную травму глаза. Защитник "шпор" Ян Вертонген попал пальцем в глаз Роберто Фирмино.

Травмированный Фирмино ушел с поля с кровью на лице. Об инциденте во время матча сообщается в  Тwitter-аккаунте Squawka News. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расссказал, что пока не получил информации о состоянии Фирмино. Но он подтвердил, что на лице нападающего была царапина, а из глаза капала кровь.

"Ливерпуль" победил "Тоттенхем" со счетом 2:1. Фирмино, кстати, забил решающий гол. Теперь "Красные" лидируют в Английской премьер-лиге, одержав пять побед в пяти матчах.

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