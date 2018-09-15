ЦСКА разгромил «Уфу» на чемпионате России
15 сентября 2018, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
ЦСКА на выезде разгромил "Уфу" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая накануне в Уфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, несмотря на две потери армейцев.
Первый гол забил Федор Чалов на 45-й минуте, закрепив за собой звание самого результативного игрока в новом сезоне РПЛ. Дублем отметился Тимур Жамалетдинов (59-я и 64-я минуты игры).
Главному тренеру красно-синих Виктору Гончаренко пришлось сделать две замены: нападающий Абель Эрнандес и защитник Хёрдур Магнуссон покинули игру в первом тайме из-за полученных травм.
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