Дина и Арина Аверины мечтают взять автографы у Акинфеева и Дзюбы
15 сентября 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины мечтают взять автографы у футболистов Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы, выступавших на чемпионате мира по футболу-2018.
Сестры-спортсменки записали видеообращение к игрокам сборной России по футболу. Дина и Арина рассказали, что болели за российскую сборную и очень переживали за наших футболистов на мундиале, особенно на матчах с Испанией и с Хорватией.
Видеообращение было опубликовано в Twitter журналистки Марии Командной. Гимнастки признались, что у них есть мечта сфотографироваться со сборной России и взять автографы у российских футболистов, а особенно у Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы. ЧМ-2018 прошел в этом году летом в России.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершился в болгарской Софии. Золотую медаль в многоборье выиграла одна из сестёр-двойняшек Дина Аверина. Вместе с сестрой Ариной и Александрой Солдатовой они завоевали золото в командном турнире.
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