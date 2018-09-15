Александр Емельяненко стал студентом нефтяного вуза в Чечне

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко стал студентом. Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет. Проректор вуза Ибрагим Гаирбеков рассказал, что Александр Емельяненко будет учиться в магистратуре по специальности нефтегазовое дело. Российская сборная по волейболу установила рекорд чемпионатов мира

Спортсмену предстояло сдать один экзамен. Он с ним успешно справился. 20 сентября университет выпустит приказ о зачислении студентов в магистратуру, в том числе Емельяненко, - сообщает ТАСС.

Александр Емельяненко будет учиться заочно и получит второе высшее образование.

Александр Емельяненко - бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Его старший брат Фёдор Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.