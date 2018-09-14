Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA
14 сентября 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать восстановить Российское антидопинговое агентство.
«Я был уверен, что рано или поздно комитет по соответствию WADA признает ту огромную работу, которую мы проделали в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству. Мы делали все от нас зависящее, при этом учитывая все нормы нашего законодательства. Нам нечего скрывать», - заявил Павел Колобков.
Российский министр спорта также выразил благодарность всем, кто был на стороне России, поддерживал российских спортсменов и оказывал содействие в борьбе с запрещенными препаратами: «Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата».
«Мы сделали все, что могли. Мы готовы соблюдать единые и равные для всех правила. С надеждой будем ждать решения 20 сентября», - приводит слова министра RT.
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