Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать восстановить Российское антидопинговое агентство. Комитет WADA по соответствию порекомендует восстановить РУСАДА

«Я был уверен, что рано или поздно комитет по соответствию WADA признает ту огромную работу, которую мы проделали в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству. Мы делали все от нас зависящее, при этом учитывая все нормы нашего законодательства. Нам нечего скрывать», - заявил Павел Колобков.

Российский министр спорта также выразил благодарность всем, кто был на стороне России, поддерживал российских спортсменов и оказывал содействие в борьбе с запрещенными препаратами: «Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата».

«Мы сделали все, что могли. Мы готовы соблюдать единые и равные для всех правила. С надеждой будем ждать решения 20 сентября», - приводит слова министра RT.