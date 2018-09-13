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Челябинск: два дня без права на асфальт!

13 сентября 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Челябинск: два дня без права на асфальт!

Грязь из-под колес, рев моторов, адреналин в крови! На два дня Челябинск станет столицей всего джиперского мира. Такое пропускать нельзя!

15 сентября в 9 утра на специально подготовленном полигоне начнется главное внедорожное событие сезона — этап культовой гонки Rainforest Challenge.

Rainforest Challenge – это общепризнанный Олимп для тех, кто не ищет прямых дорог и легких путей, для тех, кто выбрал внедорожник как способ познания себя и окружающего пространства. Это тяжелейший десятидневный трофи-рейд на выживание в джунглях Малайзии, организованный легендой офф-роуда Луисом Ви.

Мистер Ви приедет в Челябинск и лично вручит победителю отборочной гонки оплаченное приглашение на Гранд-финал, который состоится в конце года.

У нас, конечно, не Малайзия, но этап в Челябинске - официальные соревнования гоночного календаря Российской автомобильной федерации. Трасса построена таким образом, чтобы поединок между водителями-экстремалами проходил в непосредственной близости от зрителей.

В соревнованиях примут 50 экипажей и 100 спортсменов со всей России. А победитель получит не только билет на Grand Final Rainforest Challenge, но и новый внедорожник УАЗ Профи, последнюю разработку Ульяновского автозавода!

Челябинский этап приурочен к Дню города. Торжественное открытие состоится 14 сентября в 17 часов на площади Революции. Здесь будет интересно: колонна из спецавтомобилей участников пройдет по челябинским улицам и прибудет в центр города. На площади Революции построят конструкцию, имитирующую въезд на скалу. Состязания начнутся прямо во время открытия, потому что не каждый водитель рискнет направить машину по узкой колее на четырехметровую высоту. Зрители познакомятся с транспортом покорителей бездорожья и увидят зажигательное мотошоу.

А 15 сентября с раннего утра все челябинцы приглашаются на внедорожный полигон. Причем не только как зрители. Команда организаторов Red Off-road Expedition до последнего дня будет вести прием заявок, ведь участвовать в Rainforest Challenge и претендовать на главный приз могут владельцы обычных автомобилей – регламент это позволяет.

Приглашаем зрителей и участников на самую адреналиновую гонку в мире 14 и 15 сентября!

Подробности, аккредитация и регламент для спортсменов — на rfcural.ru

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