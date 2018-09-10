В Минске отреагировали на оскорбления белорусских болельщиков в адрес России

В Белорусской федерации футбола (БФФ) отреагировали на оскорбительную кричалку, которая прозвучала из уст болельщиков во время матча Лиги наций против Сан-Марино. Белорусские фанаты скандировали: «Кто не скачет, тот москаль».

Представитель БФФ Дмитрий Герчиков отметил в разговоре с интернет-изданием «Газета.Ru», что данные выкрики не носили массовый характер. Кроме того, спортивный функционер рассказал, что федерация проведет собственное расследование случившегося, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России в своем первом матче в рамках Лиги наций одолела на выезде Турцию.