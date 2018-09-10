Канадский тренер рассказал о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Со слов канадского тренера Дага Хау, который является другом Брайана Орсера, нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой, стали известны подробности ее конфликта с Этери Тутберидзе.

Даг Хау подтвердил, что российский тренер Этери Тутберидзе отправила свою подопечную Евгению Медведеву «рожать детей», заявив, что после олимпиады в Пхенчхане Евгении больше уже ничего «не светит» в фигурном катании.

«Да, тренер ей сказала, что она больше уже ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал», - сообщил Даг Хау.

«Брайан сказал, что она забыла программу, пока четыре месяца не тренировалась. Мне показалось, она выглядела странно, когда в середине программы прыгала каскад тройной сальхов – тройной тулуп. Так что, думаю, она действительно забыла свою программу», - прокомментировал канадский специалист контрольный прокат Евгении Медведевой. Об этом сообщает «Советский спорт».