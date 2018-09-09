Экс-форвард «Арсенала» сломал челюсть водителю такси

Нападающий норвежского футбольного клуба "Русенборг" датчанин Никлас Бендтнер обвиняется в нападении на таксиста в Копенгагене. Спортсмен сломал водителю таксомоторного парка челюсть.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. После случившегося пострадавший таксист отправился в больницу, где был прооперирован.

Представители таксопарка подали на Бентнера заявление в полицию. О причинах столь агрессивного поведения известного футболиста информации пока нет.