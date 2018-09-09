Экс-форвард «Арсенала» сломал челюсть водителю такси
9 сентября 2018, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий норвежского футбольного клуба "Русенборг" датчанин Никлас Бендтнер обвиняется в нападении на таксиста в Копенгагене. Спортсмен сломал водителю таксомоторного парка челюсть.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. После случившегося пострадавший таксист отправился в больницу, где был прооперирован.
Представители таксопарка подали на Бентнера заявление в полицию. О причинах столь агрессивного поведения известного футболиста информации пока нет.
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