Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына

Лучший бомбардир сборной РФ на чемпионате мира по футболу 2018 года Денис Черышев попал под антидопинговое расследование. Его проводят испанские допинг-офицеры. поводом для подозрений стало интервью отца.

Об этом сообщает The Telegraph. Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что допинг-пробы его сына Дениса взяты под особый контроль. "Не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это всё ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать", — сказал он "Чемпионату".

В интервью Черышева-старшего говорится то о гормоне роста, то о факторе роста. Как рассказали в Российском антидопинговом агентстве, лечение богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия) относится к разрешенным методам, а если используется гормон роста - это уже дисквалификация до четырех лет. Журналист, бравший интервью, неверно интерпретировал слова Дмитрия Черышева.