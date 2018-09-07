Стал известен цвет формы сборной России в матче против Турции

Встреча состоится в пятницу, 7 сентября, на спортивном стадионе "Шенол Гюнеш" в Трабзоне. Команды представляют вторую группу Лиги В. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

Сборная России сыграет в белой форме против национальной команды Турции в рамках Лиги наций. Полевые игроки Турции выступят в красной форме, для вратарей подготовлен салатовый комплект.

Об этом сообщается на официальных страничках Twitter. Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Дважды побеждали россияне и дважды обе команды сыграли вничью.