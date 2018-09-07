Коркинцы смогут заниматься в новом ФОК
7 сентября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Физкультурно-оздоровительный комплекс построила РМК в Коркино всего за полгода. Первые камни сюда закладывали Майк Тайсон и Костя Цзю. Теперь же их пригласили вместе с губернатором открывать двери уже готового спортивного объекта.
Ради такого мероприятия сегодня, 7 сентября, в Коркино прибыли генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв и «Сибирский Рокки», Чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников. Костя Цзю рассказал, что в его детстве не было таких комплексов, заниматься приходилось на одном желании.
- У нынешних воспитанников детских спортивных секций Коркино благодаря новому ФОКу есть все возможности стать высококлассными спортсменами и чемпионами в своих дисциплинах, - добавил он.
Детей принимают сюда с 4 лет, а юные таланты поддержит промоутерская компания RCC Boxing Promotions и Академия единоборств РМК. Как уточнил Борис Дубровский, это второй большой спортивный объект (после аналогичного, построенного в Карабаше также на средства РМК) в Челябинской области. На его строительство компания выделила около 220 миллионов рублей.
- Мы уделяем повышенное внимание пропаганде здорового образа жизни, поддержке массового спорта и спорта высоких достижений в регионах, - подчеркнул Игорь Алтушкин. - Это вклад РМК в будущее российских городов и поселений. У каждого района есть звезды, которыми можно гордиться, надо создать условия, чтобы они зажглись.
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