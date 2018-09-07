Игорь Алтушкин получил благодарность от Федерации бокса России

Председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина наградили благодарностью Федерации бокса нашей страны.

Ее вручили в пятницу, 7 сентября, во время открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино. Награду передал лично генсекретарь Федерации Умар Кремлёв.

Напомним, что Игорь Алтушкин давно и успешно поддерживает развитие единоборств. В этом году благодаря его поддержке была открыта Академия единоборств в Екатеринбурге, а два года назад основана промоутерская компания RCC Boxing Promotions. Она стала очень популярна в качестве организатора зрелищных боев и турниров.