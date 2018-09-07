6-7 сентября в Москве во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина состоялся 3-й Международный юношеский фестиваль по самбо на призы Организации Договора о коллективной безопасности. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из стран ОДКБ – России Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, в этом году к ним присоединились сборные команды из Эстонии и Германии. Мероприятие приурочено к 80-летию отечественного вида спорта самбо. Организаторами выступили Всероссийская федерация самбо совместно с Секретариатом ОДКБ.

Фестиваль по самбо на призы ОДКБ задумывался с целью популяризовать самбо среди молодежи как эффективное средство их физической и волевой подготовки к службе в вооруженных силах и правоохранительных органах государств – членов ОДКБ. А вдобавок укрепить дружеские связи между спортсменами и странами-участниками.

По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная России, завоевав 57 очков. Второе – команда Армении с 47 очками. На третьем месте расположилась команда Республики Беларусь с 32 очками.

Как прокомментировал для «АН» Сергей Елисеев, президент Всероссийской Федерации Самбо и Европейской Федерации Самбо, это не просто обычный фестиваль – это турнир дружбы и восстановление наших старых традиций ОДКБ:

«На этом фестивале мы можем объединить под флагом ОДКБ всё наше постсоветское пространство. Многие молодые ребята сегодня не помнят вообще, что когда-то была такая страна Советский Союз, который является нашей общей Родиной. А мы даём им здесь такую возможность почувствовать то, что у нас когда-то было – они общаются, встречаются с нашими ветеранами, знакомятся, находят новых друзей. Кроме того фестиваль – этакий пробный шар для спортсменов. Впереди у нас первенство мира по самбо и у ребят появляется возможность оценить свою готовность к главному старту года», – рассказывает Сергей Владимирович.

Уровень турнира ежегодно растёт. Так, в этом году приехали команды из Германии и Эстонии. В итоге спортсмен из Прибалтики занял первое место в весовой категории до 65 кг, а несколько немецких спортсменов взяли бронзу.

«В этом году мы изменили положение о турнире и сделали его открытым, чтобы принимать участие могли не только страны ОДКБ. Я уверен, что в будущем году, сюда в Москву, к нам приедет ещё больше стран. Мы будем традиционно проводить турнир в столице, потому что это ещё и отличная возможность посмотреть новую, современную Москву, узнать, как и чем она живёт. Так что этот фестиваль не только пропаганда нашего национального вида спорта самбо, но и пропаганда нашей страны.

Как оцениваю уровень спортсменов? Здесь половина первых номеров сборных команд по юношам. Они показали хороший уровень современной, открытой борьбы с очень достойной техникой, как в партере, так и в стойке. С каждым годом уровень растёт и мне это очень нравится. Мы совершенно правильно сделали, что выбрали именно этот возраст – 17-18 лет. Ребята показывают настоящую взрослую борьбу», – говорит С. Елисеев.

С неподдельным интересом наблюдал за поединками своих земляков Юрий Хачатуров, генерал-полковник, Генеральный секретарь ОДКБ и бывший начальник Генштаба ВС Республики Армения:

«Самбо – прекрасный вид борьбы! Я и сам когда-то им занимался, но не очень серьёзно. То, что я увидел здесь на фестивале – меня потрясло. Совсем юные ребята борются на уровне больших спортсменов! Важно отметить и то, что в этом году у нас были гости из ФРГ и Эстонии – такое расширение географии ничего кроме положительных итогов не несёт. Ну и плюс страны ОДКБ стали ближе, дружественнее, так что свою задачу фестиваль выполняет», – поделился с «АН» Юрий Григорьевич.

Как известно самбо может по-настоящему стать дорогой в жизнь. Так, среди прочих гостей на фестивале присутствовал Владимир Малафеев, полковник, председатель спортивного комитета Росгвардии:

«Юноши, которые участвовали – это те, кто в ближайшее время уже могут призываться в ВС, в том числе, в войска Росгвардии. В финальных схватках были спортсмены, которых я лично для себя выделил. Но призёры и победители сейчас в таком, скажем так, нервном состоянии, поэтому мы работаем с тренерами, и совместно определяемся с ними, кто более перспективен из ребят. Естественно по результатам этих соревнований подберём кандидатов для прохождения службы в рядах Росгвардии, в том числе в спортивных командах. Считаю, что фестиваль удался и в следующем году, возможно, будут принимать участие в составе сборной команды России наши кадеты Росгвардии, если смогут отобраться», – комментирует итоги фестиваля Владимир Геннадьевич.

Фестиваль успешно завершён и теперь следующий крупный вызов принимавших в нём участие самбистов ждёт уже в Грузии, где с 11 по 15 октября пройдёт первенство мира по самбо.