РМК подарила на День города три новые площадки для воркаута

В конце августа-начале сентября Русская медная компания установила в Челябинске три новые площадки для воркаута. Они появились у спортивных объектов: ДС "Надежда", школы олимпийского резерва и Академии футбола.

Всего в регионах своего присутствия компания в этом году планирует установить 11 площадок, на эти цели направлено порядка 20 миллионов рублей. напомним, что в прошлом году РМК установила 16 воркаут-площадок на общую сумму около 40 миллионов рйблей.

- Мы уверены, что здоровье и физическое развитие жителей поможет обеспечить благополучие и процветание России, - сказала вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - Воркаут-площадки – это отличная возможность поддерживать хорошую форму без особых затрат. Мы рады видеть, какой популярностью наши объекты пользуются у людей самых разных возрастов.