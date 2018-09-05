Определились победители Гран-при Городов Воинской Славы по ММА

В Колпино определились победители Всероссийского турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) "Гран-при городов Воинской Славы". Соревнования, ставшие ежегодными, прошли в восьмой раз раз и были приурочены к 296-й годовщины города Колпино

В личном зачете победителями ГРАН-ПРИ стали:

до 56,7 кг: Гамзатов Ахмед (Мытищи);

до 61.2 кг: Ширкунов Сергей (Нижний Новгород);

до 65,8 кг: Адилов Расим (Мытищи);

до 70.3 кг: Алиев Артур (Санкт-Петербург);

до 77,1 кг: Морозов Евгений (Тверь);

до 84 кг: Магомедов Гаджимурад (Ростов-на-Дону);

до 93 кг: Нажмудинов Руслан (Москва);

свыше 93 кг: Алискеров Артур (Москва).

Гран-при городов Воинской Славы проводится в восьмой раз. В 2015 году стал одним из первых, получивших статус всероссийских соревнований. В 2018 году количество всероссийских турниров, проводимых под эгидой Союза ММА России, с 5 увеличилось до 7, добавились соревнования в с. Ботлих и в Нижнем Новгороде.