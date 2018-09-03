«Кубок двух морей – 2018» собрал в Керчи около тысячи самбистов со всей страны!
3 сентября 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
В городе-герое Керчь 1 сентября стартовал масштабный Всероссийский турнир по самбо «Кубок двух морей», который приобрел международный статус. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Южной Кореи, впервые посетившие крымский полуостров, пишут "Аргументы недели-Керчь".
На турнир, проводимый шестой год основателем Керченского спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеславом Тимошенко и внесенным в единый календарный план Всероссийской федерации самбо, съехалось 835 самбистов из разных уголков России – от Калининграда до Сахалина.
География мест, откуда приехали самбисты в небольшой город Керчь на краю Крымского полуострова просто поражает: Калиниградская область, город-герой Санкт-Петербург, Псковская область, Тверская область – Торжок, город-герой Москва, Долгопрудный, Московская область, город-герой Тула, Брянская область, город воинской славы Орел, Липецкая область – город воинской славы Елец, Воронежская область – Верхний Мамон, Ростовская область — Донецк, Каменск-Шахтинский, Краснодар, Станица Каневская, Курганинск, город-герой Волгоград, Ставрополь, Астраханская область, город воинской славы Таганрог, город-герой Новороссийск, Майкоп, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан, город воинской славы Владикавказ, Калмыкия. Город-герой Севастополь. Ставропольский край. Симферополь. Евпатория. Город-герой Керчь. Город-герой Мурманск. Город трудовой доблести и славы Вологда. Ханты-Мансийский автономный округ. Нижний Новгород. Чувашия. Ярославская область. Город трудовой доблести и славы Ярославль. Ростов Великий. Кострома. Костромская область. Ивановская область – Кинешма. Марий Эл. Казань. Набережные Челны. Саранск. Мордовия. Пенза. Пензенская область. Саратов. Свердловская область. Башкортостан. Пермский край. Удмуртия. Город трудовой доблести и славы Челябинск. Курган. Тюмень. Омск. Томск. Хакасия. Тыва. Бурятия. Алтай. Алтайский край. Город трудовой доблести и славы Новосибирск. Амурская область. Артём. Приморский край. Город воинской славы Владивосток. Южно-Сахалинск!
Цель, которую поставил перед собой организатор турнира Вячеслав Тимошенко в прошлом году, выполнена и результаты перед вами. Клубу «Слава» совместно с изданием «Аргументы недели» удалось собрать огромное количество борцов из 72-х регионов страны!
Спортивные поединки в первый день соревнований проходили между юношами и девушками 2002-2003 годов рождения. Эти самбисты боролись не только за главные Кубки турнира, но и за право представлять свои регионы на первенстве России по самбо.
Съемка поединков для выяснения спорных решений, борьба на четырех коврах – схватки проводили по олимпийской системе. У борцов не было права на ошибку, побеждать необходимо было с первого поединка.
«На каждом ковре у нас работает профессиональная коллегия судей. В этом году масштаб соревнований огромен – участников необычайно много. Будем следить за проведением турнира по всем действующим правилам самбо», – говорит корреспонденту Новостей клуба «Слава» главный судья соревнований Александр Лаптунов.
«Мы находимся на особой земле. Героической. Политой кровью ваших прадедушек и прабабушек, родных ваших друзей и знакомых. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Здесь шли страшные, жестокие бои. Немцы дважды захватывали Керчь и превратили цветущий город в руины. Разрушили заводы, сожгли мосты и суда, вырубили сады и парки. Расстреляли тысячи женщин, стариков и детей. Советские солдаты боролись насмерть, за каждый сантиметр этой земли. Здесь, в Аджимушкайских каменоломнях, полгода держал оборону подземный гарнизон. Отсюда бойцы передали радиограмму: «Всем народам Советского Союза! Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!». Здесь, в ледяной воде, под огнем противника, высаживались освобождать Керчь эльтигенские десантники», – из речи ведущих самбисты узнают о героической истории Керчи.
Гостей турнира приветствуют президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и глава города Керчи Сергей Бороздин.
«Керчь – это город-герой. Здесь наши отцы и деды отстояли свободу. Хочу поздравить всех вас с этим патриотическим праздником спорта и пожелать побед! Будущее этого турнира – большое, а сегодня и завтра покажите все, на что способны», – говорит Сегей Елисеев.
На сцену приглашают основателя турнира, руководителя спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеслава Тимошенко, который делится с участниками турнира будущими планами – постройка спортивного комплекса в городе-герое Керчь.
«Я родился и вырос в этом уникальном городе, который находится в самом отдаленном месте Крыма. Сюда во времена моего детства мало кто приезжал, никаких артистов, не проводилось больших турниров. И переехав в Москву в сознательном возрасте, решил это изменить. Создал клуб «Слава», который считаю делом своей жизни, хочу вырастить достойную смену, собирать такие турниры, где вы можете общаться, узнавать о нашей великой общей истории и конечно, бороться и побеждать», – обратился к слушателям Вячеслав Тимошенко.
«Дорогие самбисты, участники турнира! Мы с вами живем в большой прекрасной стране. В ваших руках ее счастье. От вас зависит будущее России. Берегите ее. Любите ее. Сохраняйте то, за что бились ваши деды и прадеды. Трудитесь и ведите свою страну вперед!», – этими словами завершается церемония открытия.
После финальных поединков пришло время наградить победителей и призеров. Из пятисот борцов Кубки и медали достались единицам – сильнейшим борцам страны!
Среди них девять спортсменов клуба «Слава», которые готовились к этому турниру все лето и отстаивали честь родного города и клуба. Дмитрий Попов, Валимер Алиев и Анна Мурашкина становятся чемпионами! Вторые места у Александра Червова и Юлии Реввы. «Бронзу» завоевали Александр Чернов, Екатерина Бондаренко, Надежда Репинская и Марина Гринько. Тренируют борцов, семеро из которых обучаются в Керченской школе-интернате с усиленной физической подготовкой, Владимир Красов и Эдуард Оноприч.
На награждение победителей приехал Михаил Зарецкий с символом клуба «Слава» – тигрицей Шанель, которые показали приемы самбо прямо перед спортсменами. Появление грациозного хищника еще больше приподнимает настроение призеров, гости с материка уверяют – такой церемонии награждения они не видели нигде, только в Керчи.
Медали, кубки, грамоты и кружки с символикой «Кубка двух морей» лучшим борцам страны вручают организатор и основатель клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, старший тренер юношеской сборной России Андрей Родионов, старший тренер команды Крыма Роман Соменко и тренер клуба «Слава» Эдуард Оноприч.
Победители на пьедестале, рядом – тигрица. Смотрите эксклюзивные фото награждения участников «Кубка двух морей» 2018 года!
Результаты соревнований:
СПИСОК ПРИЗЕРОВ ДЕВУШКИ 2002-2003 Г.Р.
38
1 АНДРЮЩЕНКО Анна Сергеевна 05.10.04, 2ю ЮФО Р. Крым, Симферополь
2 ШУЛИКО Ксения Алексеевна 28.08.03, 3ю ЮФО Ростовская, Таганрог
3 ОРЛОВА Нина Станиславовна 12.08.04, 3ю ПФО р.Башкортостан, Уфа
41
1 ДРЕВЕТНЯК Дарья Алексеевна 27.02.04, 1ю ЮФО Р. Крым, Симферополь
2 НЕРСЕСЯН Вартуш Георгевна 23.09.02, 1ю 0 Р. Абхазия
3 КУСТОВА Анастасия Михайловна 27.12.04, 2 УФО Курганская
44
1 КАШТАНОВА Галина Григорьевна 23.09.03, кмс ЦФО Московская
2 МЕРИНОВА Елена Витальевна 27.02.02, 1 СФО Новосибирская
3 РЕПИНСКАЯ Надежда Юрьевна 08.02.02, 1 ЮФО Р. Крым, Керчь
3 САРЫГБАЙ Анзат Шораановна 23.06.03,2ю СФО Р.Тыва
48
1 МУРАШКИНА Анна Александровна 26.12.03, 1 ЮФО Р. Крым
2 ЮХАЧЕВА Виктория Романовна 07.02.02, 1 ЦФО Тульская
3 КУЗЬМИНА Елизаветта Максимовна 23.07.02, 3ю СЗФО Калининградская
3 БОНДАРЕНКО Екатерина Дмитриевна 11.12.03, 3 ЮФО Р. Крым
52
1 АКУЛИНА Александра Александрович 29.05.03, 1ю ЮФО Краснодарский
2 СЕРДЮК Нина Константинович 15.11.02, кмс ЦФО Московская, Мытищи
3 КОНДРАШИНА Светлана Андреевна 21.02.03, 2ю ЦФО Московская
3 КОВАЛЬСКАЯ Ангелина Сергеевна 12.06.04, кмс ДВФО Приморский, Артем
56
1 АРТЮЩЕНКО Ольга Алексеевна 06.07.02, 2 ЦФО Московская
2 РЕВВА Юлия Игоревна 18.12.03, 1 ЮФО Р. Крым
3 ИВАНОВА Анастасия Игоревна 14.09.2003, 1юн. ПФО Р. Татарстан, Казань
3 ГРИНЬКО Марина Викторовна 09.08.03, 1 ЮФО Р. Крым
60
1 СИДОРОВА Анна Сергеевна 03.12.02, кмс УФО Челябинская, Челябинск
2 АНИЩУК Александра Сергеевна 05.10.03, 2ю ДВФО Приморский, Артем
3 ЛОФИЦКАЯ Диана Валерьевна 26.01.03, 1 ДВФО Приморский, Артем
3 ГЛАЗЫРИНА Влада Владимировна 17.11.03, 2ю ЮФО Ростовская, Таганрог
65
1 МИШИНА Нина Николаевна 20.01.04, 1ю ПФО Пензенская, Грабово
2 НАУМОВА Анастасия Сергеевна 26.02.02, 1 СФО Томская, Северск
3 МАРЬЯСОВА Полина Александровна 15.03.2002,1Р СФО Р. Хакасия
3 ДЮКАРЕВА Алена Руслановна 12.04.03, 3 ЦФО Липецская
70
1 КИСЕЛЕВА Виктория Анатольевна 24.09.03, 3 ЦФО Липецская
2 ГОРБОВА Анна Дмитриевна 16.10.02, 2 УФО Курганская
3 АКСАНЬЯН Диана Алексеевна 16.08.04, 1ю МОС Москва, ГБУ СШОР №25
3 БЕСПАЛОВА София Александровна 29.09.02, 2ю ЦФО Воронежская
СВ70
1 ЯДРИНА Анастасия Алексеевна 28.12.02, кмс СФО Новосибирская
2 КУЗНЕЦОВА Лидия Юрьевна 14.03.02, 1ю СЗФО Мурманская
3 СОЛОВЬЕВА Екатерина Сергеевна 23.02.04, 1 ЮФО Р. Адыгея
3 АСЛАНОВА Ангелина Дмитриевна 14.03.02, 3 ЮФО Краснодарский
СПИСОК ПРИЗЕРОВ ДЕВУШКИ 2005-2006 Г.Р.
37
1 КУЛА Алина Юрьевна 13.06.05, 2 ЮФО Р. Крым
2 ЕРЕМЦОВА Кристина Юрьевна 08.03.05, 1ю ПФО Пензенская, Грабово
3 СЕРДЮК Наталья Константиновна 28.02.05, 1ю МОС Московская обл.
3 ЕГОРОВА Мария Владиславовна 19.02.06, 3 ЮФО Р. Крым
47
1 ГУРЬЕВА Эльвида Игоренва 07.09.05, 1ю МОС Москва, ГБУ СШОР №27
2 МКРТЧЯН Арина Кареновна 21.02.05, 1ю ЦФО Орловская
3 МАТВЕЕВА Елизавета Николаевна 24.01.06, 3 ЮФО Краснодарский
3 МУХАМЕТЬЯНОВА Алия Ришатовна 02.01.05, 1ю ПФО р.Башкортостан, Уфа
51
1 КРАВЕЦ Валерия Александровна 11.01.06, 3 ЮФО Р. Крым
2 АФАНАСЬЕВА Мария Викторовна 17.04.05, 2 ЦФО Брянская, д
3 БАКАЙ Александра Витальевна 16.08.06, 2ю СФО Омская
3 РОГАТКИНА Алина Алексеевна 02.08.06, 3ю ЮФО Краснодарский
59
1 БАДМАЕВ Эрдни Константинович 20.07.05,2ю ЮФО Р.Калмыкия, Элиста
2 БОРОДКИН Владислав Владимирович 23.03.05, 1ю ЦФО Воронежская
3 ТИТАЕВ Михаил Михайлович 15.01.05, 1ю ПФО Саратовская
3 ДРУЖИНИН Денис Иванович 10.01.05, 2 СФО Алтайский
70
1 КАЗАНЦЕВА Дарья Андрияновна 15.04.05, 1ю СФО Омская
2 ЛЕВШИНА Евгения Валерьевна 23.06.05, 3ю ЮФО Краснодарский
3 АНТОШКИНА Марина Александровна 29.08.05, 3 ЮФО Р. Крым
3 ОСТРАЯ Елизавета Сергеевна 18.07.05, 1ю МОС Москва
СПИСОК ПРИЗЕРОВ ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.
42
1 ПОПОВ Дмитрий Александрович 03.02.02, 1 ЮФО Р. Крым
2 ЧЕРВОВ Александр Иванович 13.01.04, 2 ЮФО Р. Крым
3 ИСАЯН Владислав Валерьевич 08.08.02, кмс СФО Алтайский
3 ЧЕРНОВ Александр Витальевич 05.05.04, 3 ЮФО Р. Крым
46
1 КАРАУЛЬЩИКОВ Никита Михайлович 11.11.02, кмс ПФО Пензенская
2 ХАНЯН Юрий Гамлетович 22.03.03, 1 СКФО Ставропольский
3 ДУНГЕРОВ Вадим Дмитриевич 22.09.04, кмс СКФО Ставропольский
3 ГОМЛЕШКО Анзор Алиевич 02.08.03, 1 ЮФО Р. Адыгея
50
1 НАГОЙ Ислам Гиссович 01.02.03, 1 ЮФО Р. Адыгея
2 НИКУЛИН Сергей Евгеньевич 24.01.03, 2ю ЦФО Московская
3 ПРОКШИН Кирилл Александрович 23.06.02, 1 ЦФО Тульская
3 МАМЕДОВ Вугар Фиргатович 01.01.04, 1ю ЮФО Астраханская
55
1 ТУГУЗ Тагир Муратович 03.12.03, 1 ЮФО Р. Адыгея
2 ХАСАНШИН Мурад Равилевич 11.10.02, 2 ПФО Р. Татарстан, Казань
3 КУСТОВ Владимир Владимирович 15.05.02, кмс СФО Амурская
3 КУСАИНОВ Аят Хайдулович 05.02.02, 1ю СФО Омская
60
1 АЛИЕВ Валимер Нариманович 24.09.02, 1 ЮФО Р. Крым
2 ХАКУЙ Амир Русланович 08.11.03, 1 ЮФО Р. Адыгея
3 СОЛОВЬЕВ Роберт Михайлович 31.01.03, 3р ЮФО Краснодарский, Новороссийск
3 АЛЯЛЬ Азамат Асланович 02.09.02, 1 ЮФО Р. Адыгея
66
1 ЛИТВИНОВ Кирилл Андреевич 03.04.02, 1 ЮФО Р. Адыгея
2 ЗАГУМЕННОВ Данила Александрович 04.02.02, 1ю ЮФО Краснодарский, Краснодар
3 АЛЕКСАНДРОВ Никита Владимирович 14.06.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары
3 МУСАЕЛЯН Альберт Мгерович 04.01.04,кмс СКФО Ставропольский
72
1 ОРЛОВ Даниил Владимирович 24.01.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары
2 ДОВЛАТБЕКЯН Петрос Мовсесович 11.02,02, кмс СФО Амурская
3 ВАСИЛЬЕВ Кирилл Алексеевич 23.01.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары
3 УДАРЦЕВ Кирилл Вадимович 15.10.02, кмс ЦФО Московская
78
1 СОМЕНКО Руслан Романович 09.01.04, 1ю ЮФО Р. Крым, Симферополь
2 ЖУРАВЛЕВ Александр Денисович 12.11.02, 1ю ПФО Нижегородская, Дзержинск
3 ВАХРУШЕВ Владимир Иванович 01.05.02, кмс УФО Свердловская
3 ФАРХОДОВ Закир Завкибекович 11.06.03, 1 0 Санкт-Петербург
84
1 ЛАРОВ Яков Игоревич 21.03.02, кмс ЮФО Ростовская, Каменск-Шахтинский
2 ФАРХОДОВ Алишер Завкибекович 01.07.02, кмс 0 Санкт-Петербург
3 ШУРАЛЕВ Александр Александрович 05.09.02, кмс ЦФО Московская, Мытищи
3 ЗАМКОВОЙ Глеб Дмитриевич 25.05.02, кмс 0 Санкт-Петербург
св84
1 ПУХАЕВ Роберт Мухарбекович 25.01.02, 1 СКФО РСО-Алания
2 ПУХАЕВ Захар Васильевич 20.09.03, 1 СКФО РСО-Алания
3 ЧЕРЕПАНОВ Данил Влдаимирович 12.03.03,3 УФО Курганская
3 САТАРОВ Максим Акрамович 03.11.02, 1ю 0 Санкт-Петербург
Подробности ожидайте в выпуске Новостей клуба "Слава", а также позже на сайте появится фоторепортаж с описание второго дня масштабных соревнований.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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