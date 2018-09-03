//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Спорт 13+

«Кубок двух морей – 2018» собрал в Керчи около тысячи самбистов со всей страны!

3 сентября 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

«Кубок двух морей – 2018» собрал в Керчи около тысячи самбистов со всей страны!

В городе-герое Керчь 1 сентября стартовал масштабный Всероссийский турнир по самбо «Кубок двух морей», который приобрел международный статус. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Южной Кореи, впервые посетившие крымский полуостров, пишут "Аргументы недели-Керчь".

На турнир, проводимый шестой год основателем Керченского спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеславом Тимошенко и внесенным в единый календарный план Всероссийской федерации самбо, съехалось 835 самбистов из разных уголков России –  от Калининграда до Сахалина.

География мест, откуда приехали самбисты в небольшой город Керчь на краю Крымского полуострова просто поражает: Калиниградская область, город-герой Санкт-Петербург, Псковская область, Тверская область – Торжок, город-герой Москва, Долгопрудный, Московская область, город-герой Тула, Брянская область, город воинской славы Орел, Липецкая область – город воинской славы Елец, Воронежская область – Верхний Мамон, Ростовская область — Донецк, Каменск-Шахтинский, Краснодар, Станица Каневская, Курганинск, город-герой Волгоград, Ставрополь, Астраханская область, город воинской славы Таганрог, город-герой Новороссийск, Майкоп, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан, город воинской славы Владикавказ, Калмыкия. Город-герой Севастополь. Ставропольский край. Симферополь. Евпатория. Город-герой Керчь. Город-герой Мурманск. Город трудовой доблести и славы Вологда. Ханты-Мансийский автономный округ. Нижний Новгород. Чувашия. Ярославская область. Город трудовой доблести и славы Ярославль. Ростов Великий. Кострома. Костромская область. Ивановская область – Кинешма. Марий Эл. Казань. Набережные Челны. Саранск. Мордовия. Пенза. Пензенская область. Саратов. Свердловская область. Башкортостан. Пермский край. Удмуртия. Город трудовой доблести и славы Челябинск. Курган. Тюмень. Омск. Томск. Хакасия. Тыва. Бурятия. Алтай. Алтайский край. Город трудовой доблести и славы Новосибирск. Амурская область. Артём. Приморский край. Город воинской славы Владивосток. Южно-Сахалинск!

Цель, которую поставил перед собой организатор турнира Вячеслав Тимошенко в прошлом году, выполнена и результаты перед вами. Клубу «Слава» совместно с изданием «Аргументы недели» удалось собрать огромное количество борцов из 72-х регионов страны!

Спортивные поединки в первый день соревнований проходили между юношами и девушками 2002-2003 годов рождения. Эти самбисты боролись не только за главные Кубки турнира, но и за право представлять свои регионы на первенстве России по самбо.

Съемка поединков для выяснения спорных решений, борьба на четырех коврах – схватки проводили по олимпийской системе. У борцов не было права на ошибку, побеждать необходимо было с первого поединка.

«На каждом ковре у нас работает профессиональная коллегия судей. В этом году масштаб соревнований огромен – участников необычайно много. Будем следить за проведением турнира по всем действующим правилам самбо», – говорит корреспонденту Новостей клуба «Слава» главный судья соревнований Александр Лаптунов.

 

 

 

Торжественное открытие соревнований под названием «Вся Россия в Керчи» состоялось вечером на берегу Керченского пролива с видом на знаменитый мост, соединивший полуостров с Большой Россией. К постройке и открытию моста в 2018 году приурочили масштабный турнир. Тренеры-представители, участники, судьи собрались перед сценой на церемонию открытия.

 

 

«Мы находимся на особой земле. Героической. Политой кровью ваших прадедушек и прабабушек, родных ваших друзей и знакомых. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Здесь шли страшные, жестокие бои. Немцы дважды захватывали Керчь и превратили цветущий город в руины. Разрушили заводы, сожгли мосты и суда, вырубили сады и парки. Расстреляли тысячи женщин, стариков и детей. Советские солдаты боролись насмерть, за каждый сантиметр этой земли. Здесь, в Аджимушкайских каменоломнях, полгода держал оборону подземный гарнизон. Отсюда бойцы передали радиограмму: «Всем народам Советского Союза! Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!». Здесь, в ледяной воде, под огнем противника, высаживались освобождать Керчь эльтигенские десантники», – из речи ведущих самбисты узнают о героической истории Керчи.

 

 

 

Гостей турнира приветствуют президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и глава города Керчи Сергей Бороздин.

«Керчь – это город-герой. Здесь наши отцы и деды отстояли свободу. Хочу поздравить всех вас с этим патриотическим праздником спорта и пожелать побед! Будущее этого турнира – большое, а сегодня и завтра покажите все, на что способны», – говорит Сегей Елисеев.

 

 

На сцену приглашают основателя турнира, руководителя спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеслава Тимошенко, который делится с участниками турнира будущими планами – постройка спортивного комплекса в городе-герое Керчь.

«Я родился и вырос в этом уникальном городе, который находится в самом отдаленном месте Крыма. Сюда во времена моего детства мало кто приезжал, никаких артистов, не проводилось больших турниров. И переехав в Москву в сознательном возрасте, решил это изменить.  Создал клуб «Слава», который считаю делом своей жизни, хочу вырастить достойную смену, собирать такие турниры, где вы можете общаться, узнавать о нашей великой общей истории и конечно, бороться и побеждать», – обратился к слушателям Вячеслав Тимошенко.

 

«Дорогие самбисты, участники турнира! Мы с вами живем в большой прекрасной стране. В ваших руках ее счастье. От вас зависит будущее России. Берегите ее. Любите ее. Сохраняйте то, за что бились ваши деды и прадеды. Трудитесь и ведите свою страну вперед!», – этими словами завершается церемония открытия.

 

После финальных поединков пришло время наградить победителей и призеров. Из пятисот борцов Кубки и медали достались единицам – сильнейшим борцам страны!

Среди них девять спортсменов клуба «Слава», которые готовились к этому турниру все лето и отстаивали честь родного города и клуба. Дмитрий Попов, Валимер Алиев и Анна Мурашкина становятся чемпионами! Вторые места у Александра Червова и Юлии Реввы. «Бронзу» завоевали Александр Чернов, Екатерина Бондаренко, Надежда Репинская  и Марина Гринько. Тренируют борцов, семеро из которых обучаются в Керченской школе-интернате с усиленной физической подготовкой, Владимир Красов и Эдуард Оноприч.

 

На награждение победителей приехал Михаил Зарецкий с символом клуба «Слава» – тигрицей Шанель, которые показали приемы самбо прямо перед спортсменами. Появление грациозного хищника еще больше приподнимает настроение призеров, гости с материка уверяют – такой церемонии награждения они не видели нигде, только в Керчи.

 

 

Медали, кубки, грамоты и кружки с символикой «Кубка двух морей» лучшим борцам страны вручают организатор и основатель клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, старший тренер юношеской сборной России Андрей Родионов, старший тренер команды Крыма Роман Соменко и тренер клуба «Слава» Эдуард Оноприч.

Победители на пьедестале, рядом – тигрица. Смотрите эксклюзивные фото награждения участников «Кубка двух морей» 2018 года!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты соревнований: 

СПИСОК ПРИЗЕРОВ ДЕВУШКИ 2002-2003 Г.Р.

38

1 АНДРЮЩЕНКО Анна Сергеевна 05.10.04, 2ю ЮФО Р. Крым, Симферополь

2 ШУЛИКО Ксения Алексеевна 28.08.03, 3ю ЮФО Ростовская, Таганрог

3 ОРЛОВА Нина Станиславовна 12.08.04, 3ю ПФО р.Башкортостан, Уфа

41 

1 ДРЕВЕТНЯК Дарья Алексеевна 27.02.04, 1ю ЮФО Р. Крым, Симферополь

2 НЕРСЕСЯН Вартуш Георгевна 23.09.02, 1ю 0 Р. Абхазия

3 КУСТОВА Анастасия Михайловна 27.12.04, 2 УФО Курганская

44 

1 КАШТАНОВА Галина Григорьевна 23.09.03, кмс ЦФО Московская

2 МЕРИНОВА Елена Витальевна 27.02.02, 1 СФО Новосибирская 

3 РЕПИНСКАЯ Надежда Юрьевна 08.02.02, 1 ЮФО Р. Крым, Керчь

3 САРЫГБАЙ Анзат Шораановна 23.06.03,2ю СФО Р.Тыва

48 

1 МУРАШКИНА Анна Александровна 26.12.03, 1 ЮФО Р. Крым

2 ЮХАЧЕВА Виктория Романовна 07.02.02, 1 ЦФО Тульская

3 КУЗЬМИНА Елизаветта Максимовна 23.07.02, 3ю СЗФО Калининградская

3 БОНДАРЕНКО Екатерина Дмитриевна 11.12.03, 3 ЮФО Р. Крым

52 

1 АКУЛИНА Александра Александрович 29.05.03, 1ю ЮФО Краснодарский

2 СЕРДЮК Нина Константинович 15.11.02, кмс ЦФО Московская, Мытищи

3 КОНДРАШИНА Светлана Андреевна 21.02.03, 2ю ЦФО Московская

3 КОВАЛЬСКАЯ Ангелина Сергеевна 12.06.04, кмс ДВФО Приморский, Артем

56 

1 АРТЮЩЕНКО Ольга Алексеевна 06.07.02, 2 ЦФО Московская

2 РЕВВА Юлия Игоревна 18.12.03, 1 ЮФО Р. Крым

3 ИВАНОВА Анастасия Игоревна 14.09.2003, 1юн. ПФО Р. Татарстан, Казань

3 ГРИНЬКО Марина Викторовна 09.08.03, 1 ЮФО Р. Крым

60 

1 СИДОРОВА Анна Сергеевна 03.12.02, кмс УФО Челябинская, Челябинск

2 АНИЩУК Александра Сергеевна 05.10.03, 2ю ДВФО Приморский, Артем

3 ЛОФИЦКАЯ Диана Валерьевна 26.01.03, 1 ДВФО Приморский, Артем

3 ГЛАЗЫРИНА Влада Владимировна 17.11.03, 2ю ЮФО Ростовская, Таганрог

65 

1 МИШИНА Нина Николаевна 20.01.04, 1ю ПФО Пензенская, Грабово

2 НАУМОВА Анастасия Сергеевна 26.02.02, 1 СФО Томская, Северск

3 МАРЬЯСОВА Полина Александровна 15.03.2002,1Р СФО Р. Хакасия

3 ДЮКАРЕВА Алена Руслановна 12.04.03, 3 ЦФО Липецская

70 

1 КИСЕЛЕВА Виктория Анатольевна 24.09.03, 3 ЦФО Липецская

2 ГОРБОВА Анна Дмитриевна 16.10.02, 2 УФО Курганская

3 АКСАНЬЯН Диана Алексеевна 16.08.04, 1ю МОС Москва, ГБУ СШОР  №25

3 БЕСПАЛОВА София Александровна 29.09.02, 2ю ЦФО Воронежская

СВ70 

1 ЯДРИНА Анастасия Алексеевна 28.12.02, кмс СФО Новосибирская 

2 КУЗНЕЦОВА Лидия Юрьевна 14.03.02, 1ю СЗФО Мурманская

3 СОЛОВЬЕВА Екатерина Сергеевна 23.02.04, 1 ЮФО Р. Адыгея

3 АСЛАНОВА Ангелина Дмитриевна 14.03.02, 3 ЮФО Краснодарский

СПИСОК ПРИЗЕРОВ  ДЕВУШКИ 2005-2006 Г.Р.

37

1 КУЛА Алина Юрьевна 13.06.05, 2 ЮФО Р. Крым

2 ЕРЕМЦОВА Кристина Юрьевна 08.03.05, 1ю ПФО Пензенская, Грабово

3 СЕРДЮК Наталья Константиновна 28.02.05, 1ю МОС Московская обл.

3 ЕГОРОВА Мария Владиславовна 19.02.06, 3 ЮФО Р. Крым

47

1 ГУРЬЕВА Эльвида Игоренва 07.09.05, 1ю МОС Москва, ГБУ СШОР №27

2 МКРТЧЯН Арина Кареновна 21.02.05, 1ю ЦФО Орловская

3 МАТВЕЕВА Елизавета Николаевна 24.01.06, 3 ЮФО Краснодарский

3 МУХАМЕТЬЯНОВА Алия Ришатовна 02.01.05, 1ю ПФО р.Башкортостан, Уфа

51 

1 КРАВЕЦ Валерия Александровна 11.01.06, 3 ЮФО Р. Крым

2 АФАНАСЬЕВА Мария Викторовна 17.04.05, 2 ЦФО Брянская, д

3 БАКАЙ Александра Витальевна 16.08.06, 2ю СФО Омская

3 РОГАТКИНА Алина Алексеевна 02.08.06, 3ю ЮФО Краснодарский

59 

1 БАДМАЕВ Эрдни Константинович 20.07.05,2ю ЮФО Р.Калмыкия, Элиста

2 БОРОДКИН Владислав Владимирович 23.03.05, 1ю ЦФО Воронежская

3 ТИТАЕВ Михаил Михайлович 15.01.05, 1ю ПФО Саратовская

3 ДРУЖИНИН Денис Иванович 10.01.05, 2 СФО Алтайский

70

1 КАЗАНЦЕВА Дарья Андрияновна 15.04.05, 1ю СФО Омская

2 ЛЕВШИНА Евгения Валерьевна 23.06.05, 3ю ЮФО Краснодарский

3 АНТОШКИНА Марина Александровна 29.08.05, 3 ЮФО Р. Крым

3 ОСТРАЯ Елизавета Сергеевна 18.07.05, 1ю МОС Москва

СПИСОК ПРИЗЕРОВ ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.

42 

1 ПОПОВ Дмитрий Александрович 03.02.02, 1 ЮФО Р. Крым

2 ЧЕРВОВ Александр Иванович 13.01.04, 2 ЮФО Р. Крым

3 ИСАЯН Владислав Валерьевич 08.08.02, кмс СФО Алтайский

3 ЧЕРНОВ Александр Витальевич 05.05.04, 3 ЮФО Р. Крым

46 

1 КАРАУЛЬЩИКОВ Никита Михайлович 11.11.02, кмс ПФО Пензенская

2 ХАНЯН Юрий Гамлетович 22.03.03, 1 СКФО Ставропольский

3 ДУНГЕРОВ Вадим Дмитриевич 22.09.04, кмс СКФО Ставропольский

3 ГОМЛЕШКО Анзор Алиевич 02.08.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

50 

1 НАГОЙ Ислам Гиссович 01.02.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

2 НИКУЛИН Сергей Евгеньевич 24.01.03, 2ю ЦФО Московская

3 ПРОКШИН Кирилл Александрович 23.06.02, 1 ЦФО Тульская

3 МАМЕДОВ Вугар Фиргатович 01.01.04, 1ю ЮФО Астраханская

55 

1 ТУГУЗ Тагир Муратович 03.12.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

2 ХАСАНШИН Мурад Равилевич 11.10.02, 2 ПФО Р. Татарстан, Казань

3 КУСТОВ Владимир Владимирович 15.05.02, кмс СФО Амурская

3 КУСАИНОВ Аят Хайдулович 05.02.02, 1ю СФО Омская

60 

1 АЛИЕВ Валимер Нариманович 24.09.02, 1 ЮФО Р. Крым

2 ХАКУЙ Амир Русланович 08.11.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

3 СОЛОВЬЕВ Роберт Михайлович 31.01.03, 3р ЮФО Краснодарский, Новороссийск

3 АЛЯЛЬ Азамат Асланович 02.09.02, 1 ЮФО Р. Адыгея

66 

1 ЛИТВИНОВ Кирилл Андреевич 03.04.02, 1 ЮФО Р. Адыгея

2 ЗАГУМЕННОВ Данила Александрович 04.02.02, 1ю ЮФО Краснодарский, Краснодар

3 АЛЕКСАНДРОВ Никита Владимирович 14.06.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары

3 МУСАЕЛЯН Альберт Мгерович 04.01.04,кмс СКФО Ставропольский

72 

1 ОРЛОВ Даниил Владимирович 24.01.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары

2 ДОВЛАТБЕКЯН Петрос Мовсесович 11.02,02, кмс СФО Амурская

3 ВАСИЛЬЕВ Кирилл Алексеевич 23.01.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары

3 УДАРЦЕВ Кирилл Вадимович 15.10.02, кмс ЦФО Московская

78 

1 СОМЕНКО Руслан Романович 09.01.04, 1ю ЮФО Р. Крым, Симферополь

2 ЖУРАВЛЕВ Александр Денисович 12.11.02, 1ю ПФО Нижегородская, Дзержинск

3 ВАХРУШЕВ Владимир Иванович 01.05.02, кмс УФО Свердловская

3 ФАРХОДОВ Закир Завкибекович 11.06.03, 1 0 Санкт-Петербург

84 

1 ЛАРОВ Яков Игоревич 21.03.02, кмс ЮФО Ростовская, Каменск-Шахтинский

2 ФАРХОДОВ Алишер Завкибекович 01.07.02, кмс 0 Санкт-Петербург

3 ШУРАЛЕВ Александр Александрович 05.09.02, кмс ЦФО Московская, Мытищи

3 ЗАМКОВОЙ Глеб Дмитриевич 25.05.02, кмс 0 Санкт-Петербург

св84 

1 ПУХАЕВ Роберт Мухарбекович 25.01.02, 1 СКФО РСО-Алания

2 ПУХАЕВ Захар Васильевич 20.09.03, 1 СКФО РСО-Алания

3 ЧЕРЕПАНОВ Данил Влдаимирович 12.03.03,3 УФО Курганская

3 САТАРОВ Максим Акрамович 03.11.02, 1ю 0 Санкт-Петербург

Подробности ожидайте в выпуске Новостей клуба "Слава", а также позже на сайте появится фоторепортаж с описание второго дня масштабных соревнований.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Лавров: Трамп и Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить

Лавров: Трамп и Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал важное заявление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить.

//Политика

Эксперт прокомментировал реакцию Германии на российские учения "Восток-2018"

Эксперт прокомментировал реакцию Германии на российские учения "Восток-2018"

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценил заявление немецкого издания Handelsblatt, что совместные с Китаем и Монголией российские учения являются "сигналом" всему миру.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

В Раде призывают усилить военное присутствие Украины в Азовском море

В Раде призывают усилить военное присутствие Украины в Азовском море

В Верховной раде Украины призывают усилить в Азовском море военное присутствие Киева. Соответствующую идею в понедельник, 3 сентября, выдвинул глава фракции "Народный фронт" в Раде Максим Бурбак.

//В мире

Тимошенко подняла вопрос об отставке кабмина при повышении цен на газ

Тимошенко подняла вопрос об отставке кабмина при повышении цен на газ

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила Верховной раде отправить в отставку кабмин во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, если будет поднято решение о повышении цены на газ для населения.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

В России будут вести базу данных по страхованию жилья от ЧС

В России будут вести базу данных по страхованию жилья от ЧС

В России сегодня заработает единая автоматизированная система страхования жилых помещений, где будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения и другие сведения.

//Непознанное

Уфолог: пришельцы с Венеры посещали Землю‍

Уфолог: пришельцы с Венеры посещали Землю‍

Один из исследователей-уфологов утверждает, что люди неоднократно вступали в контакт с представителями Венеры. Несмотря на сообщения NASA о том, что атмосфера на этой планете непригодна для существования жизни.

//Происшествия

В столице похищена крупная сумма денег в результате разбойного нападения

В столице похищена крупная сумма денег в результате разбойного нападения

Сегодня в Москве неизвестные открыли огонь по двум мужчинам, когда один из них другому передавал крупную сумму денег. После ограбления нападавшие скрылись с места происшествия. В столице введён план «Перехват».

//Расследования

Появились новые подробности убийства сотрудника полиции в метро Москвы

Появились новые подробности убийства сотрудника полиции в метро Москвы

В понедельник появились подробности убийства сотрудника полиции на станции метро "Курская" в Москве. Происшествие случилось накануне поздно вечером, подозреваемый к настоящему моменту задержан.

//Культура

Орнелла Мути заявила, что хочет получить российское гражданство

Орнелла Мути заявила, что хочет получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути изъявила желание получить российское гражданство. По словам актрисы, она часто бывает в Москве, а ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге.

//Наука

Рогозин сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз» сверлом

Рогозин сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз» сверлом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, в космосе или при производстве.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко пообещал уведомить РФ о непродлении договора о дружбе

Порошенко пообещал уведомить РФ о непродлении договора о дружбе

Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня на встрече с главами фракций Верховной рады, что до конца сентября намерен уведомить РФ о непродлении договора о дружбе между странами.

//Общество

Эксперт опроверг версию роста цен на хлеб из-за подорожания зерна

Эксперт опроверг версию роста цен на хлеб из-за подорожания зерна

Ранее специалисты рассказали о том, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России к октябрю могут увеличиться на целых 10 процентов. По их мнению, это произойдет из-за подорожания цен на зерно. Однако глава Зернового союза опроверг эту версию.

//В мире

РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в Соединённые Штаты

РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в Соединённые Штаты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация готова и дальше поставлять ракетные двигатели в Соединённые Штаты, при условии если американская сторона сама этого захочет.

//Происшествия

Подозреваемый в убийстве полицейского на «Курской» сказал, что не стрелял

Подозреваемый в убийстве полицейского на «Курской» сказал, что не стрелял

Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в Москве на станции метро «Курская» заявил, что ни в кого не стрелял. По его словам, он убежал после того, как услышал звук выстрела.

//Футбол

Футболисты сборной России креативно поздравили Черчесова с юбилеем

Футболисты сборной России креативно поздравили Черчесова с юбилеем

Игроки национальной команды по футболу на первой после чемпионата мира тренировке креативно поздравили главного тренера сборной России Станислава Черчесова с прошедшим вчера юбилеем.

//Общество

Пресс-служба горсовета Ялты убрала с фото депутата Е. Мельникова логотип партии

Пресс-служба горсовета Ялты убрала с фото депутата Е. Мельникова логотип партии

Пресс-служба городского совета Ялты опубликовала фотографию депутата ЛДПР Евгения МЕЛЬНИКОВА, убрав в фоторедакторе с его футболки логотип партии.

//В мире

В ЕС намерены в очередной раз продлить санкции против РФ

В ЕС намерены в очередной раз продлить санкции против РФ

Источник в структурах Европейского союза сообщил, что дипломаты стран ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Окончательное решение по ним должен принять Совет ЕС.

//В мире

Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ

Гройсман рассказал, когда окончательно решится вопрос о повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал предполагаемые сроки окончательного решения правительством вопроса о повышении цены на газ для конечного потребителя – украинского населения.

//Новости СМИ2

//Общество

РФ поможет в расследовании убийства Захарченко, заявил МИД

РФ поможет в расследовании убийства Захарченко, заявил МИД

Замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил, что правительство России поможет ДНР в расследовании убийства Александра Захарченко.

//Культура

Ушла из жизни замдиректора театра «Современник» Лидия Постникова

Ушла из жизни замдиректора театра «Современник» Лидия Постникова

Сегодня, 3 сентября, после непродолжительной болезни скончалась заместитель директора московского театра «Современник» Лидия Владимировна Постникова. Она работала в этом театре с 1962 года.

//Общество

В Севастополе на стадионе «Горняк» подростки подожгли школьный микроавтобус

В Севастополе на стадионе «Горняк» подростки подожгли школьный микроавтобус

В минувшую пятницу на стадионе «Горняк» в Балаклаве загорелся микроавтобус «Газель», принадлежавший детско-юношеской спортивной школе. Огонь полностью уничтожил кузов автомобиля, виновников пожара задержала полиция

//В мире

СМИ: В Испании в ДТП с автобусом погибли шесть человек

СМИ: В Испании в ДТП с автобусом погибли шесть человек

На севере Испании в городе Авилес погибли шесть человек в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом. Около 30 пострадали, сообщает издание Razon, ссылаясь на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании.

//В мире

Беспородный пес спас хозяйку от медведя ценой своей жизни

Беспородный пес спас хозяйку от медведя ценой своей жизни

В американском штате Северная Каролина беспородный домашний пес защитил хозяйку от нападения забравшегося в дом медведя ценой собственной жизни. Пес отвлек медведя лаем и увел его из дома.

//Общество

За кражу орденов у ветерана мужчину посадили на восемь лет

За кражу орденов у ветерана мужчину посадили на восемь лет

Мужчина похитил у родственников ветерана Великой Отечественной войны ордена, общая рыночная стоимость которых составляла более одного миллиона рублей. В понедельник, 3 сентября, суд Воронежа приговорил коллекционера к восьми годам и четырём месяцам колонии.

//Новости Redtram

//В мире

Посол Украины прокомментировал слова Сальвини о законности референдума в Крыму

Посол Украины прокомментировал слова Сальвини о законности референдума в Крыму

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин подверг критике слова итальянского премьер-министра и главы МВД Маттео Сальвини, выступившего с заявлением о законности прошедшего в Крыму референдума.

//Общество

Видео: Шуфутинского "нарисовали" на одной из стоянок Воронежа

Видео: Шуфутинского "нарисовали" на одной из стоянок Воронежа

В Воронеже на одной из стоянок города автолюбители провели оригинальный флешмоб с построением фигуры из машин. Так активисты движения "МДПС Воронеж: Перезагрузка" встретили 3-е сентября.

//Метеоновости

В Москве продлили "жёлтый" уровень опасности

В Москве продлили "жёлтый" уровень опасности

На вторник, 4 сентября, Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности в Москве и Московской области.

//В мире

Озвучены вероятные участники вторжения Киева в Донбасс после убийства Захарченко

Озвучены вероятные участники вторжения Киева в Донбасс после убийства Захарченко

В армии ДНР рассказали, какие соединения Вооруженных сил Украины, вероятно, будут участвовать в наступательной операции против республики. Соответствующую информацию озвучил спикер ополченцев Даниил Безсонов.

//В мире

В деле экипажа "Норда" подвижек нет, сообщила Москалькова

В деле экипажа "Норда" подвижек нет, сообщила Москалькова

В вопросе возможного возвращения на родину остающихся на территории Украины российских моряков с судна «Норд» нет никаких подвижек, сообщила сегодня российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

//В мире

МИД России за снос советских памятников раскритиковал Польшу

МИД России за снос советских памятников раскритиковал Польшу

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила журналистам, что российская сторона выступает против деструктивной линии Варшавы, направленной на перелицовку истории XX века, и активно реагирует на каждый случай кощунственного отношения к памятникам и могилам советских воинов.

//Политика

В Кремле рассказали, как Путин относится к Макрону

В Кремле рассказали, как Путин относится к Макрону

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал отношения, сложившиеся между президентом Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

//В мире

В Германии на участников фестиваля вина напали шершни

В Германии на участников фестиваля вина напали шершни

Восемнадцать участников винного фестиваля на юго-западе Германии пострадали в результате нападения шершней. Двое человек были в срочном порядке госпитализированы в тяжелом состоянии.

//Общество

Официальный Киев напугал своих солдат в окопах предложением сдаться

Официальный Киев напугал своих солдат в окопах предложением сдаться

Украинские спецслужбы разослали всем абонентам в зоне действия вышек мобильной связи на передовой смс с текстом, предлагающим сдаться. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

//Здоровье

Новый признак приближающегося инсульта обнаружили американские специалисты

Новый признак приближающегося инсульта обнаружили американские специалисты

Врачи, работающие в нью-йоркском медицинском центре по диагностике и лечению головной боли, обнаружили еще один признак, говорящий о приближении инсульта. Соответствующая информация появилась в интернете.

//В мире

Порошенко решил вычеркнуть Черноморский флот РФ из Крыма

Порошенко решил вычеркнуть Черноморский флот РФ из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко намерен предложить Верховной раде исключить из украинской конституции положение о временном пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

//В мире

Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна

Порошенко предложил переименовать улицу героя СССР в честь сенатора Маккейна

Украинский лидер Петр Порошенко попросил Верховную раду поддержать его инициативу о переименовании одной из улиц Киева в честь сенатора Соединённых Штатов Джона Маккейна. Об этом в понедельник, 3 сентября, рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

//Экономика

РФ продолжает добычу газа на спорном месторождении в Крыму

РФ продолжает добычу газа на спорном месторождении в Крыму

Российские предприятия не прекращают добычу газа на крупнейшем месторождении крымского шельфа, несмотря на то, что ранее с первого июля текущего года ее планировалось остановить.

//В мире

В МИД Франции отреагировали на убийство Захарченко

В МИД Франции отреагировали на убийство Захарченко

В Министерстве иностранных дел Франции прокомментировали убийство главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, произошедшее в пятницу 31 августа в центре Донецка.

//В мире

В турецких отелях скоро совсем не покуришь, вводятся ограничения

В турецких отелях скоро совсем не покуришь, вводятся ограничения

Правящая партия Турции разработала новый закон, обязывающий отели, пансионаты и хостелы снизить количество номеров для курящих до 30% от общего номерного фонда. Документ турецкие депутаты будут обсуждать осенью.

//Шоу-бизнес

Ани Лорак вместе с мужем отвела дочь в первый класс

Ани Лорак вместе с мужем отвела дочь в первый класс

Поклонники известной певицы Ани Лорак пришли в замешательство, увидев последний снимок на страничке ее мужа Мурата Налчаджиоглу. Артистка и ее супруг вместе проводили дочь Софию в первый класс.

//Политика

Президент РФ не примет участия в программе "Москва. Кремль. Путин"

Президент РФ не примет участия в программе "Москва. Кремль. Путин"

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг информацию об участии Владимира Путина в новом проекте на телеканале "Россия-1", ведущим которого стал Владимир Соловьев.

//В мире

В ДНР рассказали о вызванном переброской в Донбасс «ужасе» у украинских летчиков

В ДНР рассказали о вызванном переброской в Донбасс «ужасе» у украинских летчиков

Ранее в зоне конфликта появилась боевая авиация Киева. Как отметил министр обороны ДНР Владимир Кононов, противник, задействовав самолеты и вертолеты, попытался спровоцировать ополченцев на нарушение перемирия.

//Происшествия

СМИ: Сын директора театра Ленсовета погиб в ДТП на квадроцикле

СМИ: Сын директора театра Ленсовета погиб в ДТП на квадроцикле

В Курортном районе Петербурга около Зеленогорска ночью произошло ДТП. На Нижнем шоссе молодой человек на квадроцикле хотел обогнать автомобиль, но не справился с маневром на повороте.

//Общество

Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей

Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей

В социальных сетях появились фотографии ялтинской реки Дерекойка, вода в которой приобрела ядовито-салатовый цвет. Некоторые местные жители посчитали, что вещество, попавшее в воду, может быть ядовитым. Также ялтинцы отмечают, что в районе реки пыль также была зеленого цвета.

//Происшествия

Число жертв взрыва на оборонном заводе в Дзержинске возросло

Число жертв взрыва на оборонном заводе в Дзержинске возросло

Число погибших при взрыве, прогремевшем на оборонном предприятии им. Свердлова в Нижегородской области, увеличилось до пяти. Накануне были обнаружены тела еще двух человек.

//В мире

Кремль: после убийства Захарченко сложно говорить о чем-либо с Киевом

Кремль: после убийства Захарченко сложно говорить о чем-либо с Киевом

В Кремле в понедельник, 3 сентября, заявили, что после убийства в Донецке главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко очень сложно о чем-либо говорить с Киевом.

//Общество

Видео с танцем сибирских полицейских набирает популярность в Сети

Видео с танцем сибирских полицейских набирает популярность в Сети

Транспортные полицейские Сибири сняли видеоклип о своей работе. В ролике стражи порядка танцуют и поют на фоне аэропорта Толмачево, вокзала Новосибирск-главный. Съемки ведутся также на патрульном катере.

//В мире

Власти Украины засекретили документы о прекращении ж/д сообщения с Россией

Власти Украины засекретили документы о прекращении ж/д сообщения с Россией

Днем в понедельник, 3 сентября, стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины засекретило все имеющиеся документы по прекращению железнодорожного сообщения с Российской Федерацией.

//Шоу-бизнес

Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку

Лена Летучая собирала пустые бутылки в Баку

Известная телеведущая Лена Летучая в этом году впервые побывала в столице Азербайджана Баку. По ее словам, гостеприимство этого города поражает. Но была все же и ложка дегтя в бочке меда.

//Шоу-бизнес

Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов

Актриса Светалана Иванова рассказала, как быстро похудела после родов

Известная российская актриса Светлана Иванова четыре месяца назад стала матерью во второй раз, однако уже сейчас может похвастаться стройной фигурой. Звезда решила поделиться своим секретом похудения.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры