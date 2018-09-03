«Кубок двух морей – 2018» собрал в Керчи около тысячи самбистов со всей страны!

На турнир, проводимый шестой год основателем Керченского спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеславом Тимошенко и внесенным в единый календарный план Всероссийской федерации самбо, съехалось 835 самбистов из разных уголков России – от Калининграда до Сахалина.

География мест, откуда приехали самбисты в небольшой город Керчь на краю Крымского полуострова просто поражает: Калиниградская область, город-герой Санкт-Петербург, Псковская область, Тверская область – Торжок, город-герой Москва, Долгопрудный, Московская область, город-герой Тула, Брянская область, город воинской славы Орел, Липецкая область – город воинской славы Елец, Воронежская область – Верхний Мамон, Ростовская область — Донецк, Каменск-Шахтинский, Краснодар, Станица Каневская, Курганинск, город-герой Волгоград, Ставрополь, Астраханская область, город воинской славы Таганрог, город-герой Новороссийск, Майкоп, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Дагестан, город воинской славы Владикавказ, Калмыкия. Город-герой Севастополь. Ставропольский край. Симферополь. Евпатория. Город-герой Керчь. Город-герой Мурманск. Город трудовой доблести и славы Вологда. Ханты-Мансийский автономный округ. Нижний Новгород. Чувашия. Ярославская область. Город трудовой доблести и славы Ярославль. Ростов Великий. Кострома. Костромская область. Ивановская область – Кинешма. Марий Эл. Казань. Набережные Челны. Саранск. Мордовия. Пенза. Пензенская область. Саратов. Свердловская область. Башкортостан. Пермский край. Удмуртия. Город трудовой доблести и славы Челябинск. Курган. Тюмень. Омск. Томск. Хакасия. Тыва. Бурятия. Алтай. Алтайский край. Город трудовой доблести и славы Новосибирск. Амурская область. Артём. Приморский край. Город воинской славы Владивосток. Южно-Сахалинск!

Цель, которую поставил перед собой организатор турнира Вячеслав Тимошенко в прошлом году, выполнена и результаты перед вами. Клубу «Слава» совместно с изданием «Аргументы недели» удалось собрать огромное количество борцов из 72-х регионов страны!

Спортивные поединки в первый день соревнований проходили между юношами и девушками 2002-2003 годов рождения. Эти самбисты боролись не только за главные Кубки турнира, но и за право представлять свои регионы на первенстве России по самбо.

Съемка поединков для выяснения спорных решений, борьба на четырех коврах – схватки проводили по олимпийской системе. У борцов не было права на ошибку, побеждать необходимо было с первого поединка.

«На каждом ковре у нас работает профессиональная коллегия судей. В этом году масштаб соревнований огромен – участников необычайно много. Будем следить за проведением турнира по всем действующим правилам самбо», – говорит корреспонденту Новостей клуба «Слава» главный судья соревнований Александр Лаптунов.

























Торжественное открытие соревнований под названием «Вся Россия в Керчи» состоялось вечером на берегу Керченского пролива с видом на знаменитый мост, соединивший полуостров с Большой Россией. К постройке и открытию моста в 2018 году приурочили масштабный турнир. Тренеры-представители, участники, судьи собрались перед сценой на церемонию открытия.









«Мы находимся на особой земле. Героической. Политой кровью ваших прадедушек и прабабушек, родных ваших друзей и знакомых. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Здесь шли страшные, жестокие бои. Немцы дважды захватывали Керчь и превратили цветущий город в руины. Разрушили заводы, сожгли мосты и суда, вырубили сады и парки. Расстреляли тысячи женщин, стариков и детей. Советские солдаты боролись насмерть, за каждый сантиметр этой земли. Здесь, в Аджимушкайских каменоломнях, полгода держал оборону подземный гарнизон. Отсюда бойцы передали радиограмму: «Всем народам Советского Союза! Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!». Здесь, в ледяной воде, под огнем противника, высаживались освобождать Керчь эльтигенские десантники», – из речи ведущих самбисты узнают о героической истории Керчи.









Гостей турнира приветствуют президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и глава города Керчи Сергей Бороздин.

«Керчь – это город-герой. Здесь наши отцы и деды отстояли свободу. Хочу поздравить всех вас с этим патриотическим праздником спорта и пожелать побед! Будущее этого турнира – большое, а сегодня и завтра покажите все, на что способны», – говорит Сегей Елисеев.









На сцену приглашают основателя турнира, руководителя спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» Вячеслава Тимошенко, который делится с участниками турнира будущими планами – постройка спортивного комплекса в городе-герое Керчь.

«Я родился и вырос в этом уникальном городе, который находится в самом отдаленном месте Крыма. Сюда во времена моего детства мало кто приезжал, никаких артистов, не проводилось больших турниров. И переехав в Москву в сознательном возрасте, решил это изменить. Создал клуб «Слава», который считаю делом своей жизни, хочу вырастить достойную смену, собирать такие турниры, где вы можете общаться, узнавать о нашей великой общей истории и конечно, бороться и побеждать», – обратился к слушателям Вячеслав Тимошенко.









«Дорогие самбисты, участники турнира! Мы с вами живем в большой прекрасной стране. В ваших руках ее счастье. От вас зависит будущее России. Берегите ее. Любите ее. Сохраняйте то, за что бились ваши деды и прадеды. Трудитесь и ведите свою страну вперед!», – этими словами завершается церемония открытия.









После финальных поединков пришло время наградить победителей и призеров. Из пятисот борцов Кубки и медали достались единицам – сильнейшим борцам страны!









Среди них девять спортсменов клуба «Слава», которые готовились к этому турниру все лето и отстаивали честь родного города и клуба. Дмитрий Попов, Валимер Алиев и Анна Мурашкина становятся чемпионами! Вторые места у Александра Червова и Юлии Реввы. «Бронзу» завоевали Александр Чернов, Екатерина Бондаренко, Надежда Репинская и Марина Гринько. Тренируют борцов, семеро из которых обучаются в Керченской школе-интернате с усиленной физической подготовкой, Владимир Красов и Эдуард Оноприч.









На награждение победителей приехал Михаил Зарецкий с символом клуба «Слава» – тигрицей Шанель, которые показали приемы самбо прямо перед спортсменами. Появление грациозного хищника еще больше приподнимает настроение призеров, гости с материка уверяют – такой церемонии награждения они не видели нигде, только в Керчи.

















Медали, кубки, грамоты и кружки с символикой «Кубка двух морей» лучшим борцам страны вручают организатор и основатель клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, старший тренер юношеской сборной России Андрей Родионов, старший тренер команды Крыма Роман Соменко и тренер клуба «Слава» Эдуард Оноприч.

Победители на пьедестале, рядом – тигрица. Смотрите эксклюзивные фото награждения участников «Кубка двух морей» 2018 года!

















































































Результаты соревнований:

СПИСОК ПРИЗЕРОВ ДЕВУШКИ 2002-2003 Г.Р.

38

1 АНДРЮЩЕНКО Анна Сергеевна 05.10.04, 2ю ЮФО Р. Крым, Симферополь

2 ШУЛИКО Ксения Алексеевна 28.08.03, 3ю ЮФО Ростовская, Таганрог

3 ОРЛОВА Нина Станиславовна 12.08.04, 3ю ПФО р.Башкортостан, Уфа

41

1 ДРЕВЕТНЯК Дарья Алексеевна 27.02.04, 1ю ЮФО Р. Крым, Симферополь

2 НЕРСЕСЯН Вартуш Георгевна 23.09.02, 1ю 0 Р. Абхазия

3 КУСТОВА Анастасия Михайловна 27.12.04, 2 УФО Курганская

44

1 КАШТАНОВА Галина Григорьевна 23.09.03, кмс ЦФО Московская

2 МЕРИНОВА Елена Витальевна 27.02.02, 1 СФО Новосибирская

3 РЕПИНСКАЯ Надежда Юрьевна 08.02.02, 1 ЮФО Р. Крым, Керчь

3 САРЫГБАЙ Анзат Шораановна 23.06.03,2ю СФО Р.Тыва

48

1 МУРАШКИНА Анна Александровна 26.12.03, 1 ЮФО Р. Крым

2 ЮХАЧЕВА Виктория Романовна 07.02.02, 1 ЦФО Тульская

3 КУЗЬМИНА Елизаветта Максимовна 23.07.02, 3ю СЗФО Калининградская

3 БОНДАРЕНКО Екатерина Дмитриевна 11.12.03, 3 ЮФО Р. Крым

52

1 АКУЛИНА Александра Александрович 29.05.03, 1ю ЮФО Краснодарский

2 СЕРДЮК Нина Константинович 15.11.02, кмс ЦФО Московская, Мытищи

3 КОНДРАШИНА Светлана Андреевна 21.02.03, 2ю ЦФО Московская

3 КОВАЛЬСКАЯ Ангелина Сергеевна 12.06.04, кмс ДВФО Приморский, Артем

56

1 АРТЮЩЕНКО Ольга Алексеевна 06.07.02, 2 ЦФО Московская

2 РЕВВА Юлия Игоревна 18.12.03, 1 ЮФО Р. Крым

3 ИВАНОВА Анастасия Игоревна 14.09.2003, 1юн. ПФО Р. Татарстан, Казань

3 ГРИНЬКО Марина Викторовна 09.08.03, 1 ЮФО Р. Крым

60

1 СИДОРОВА Анна Сергеевна 03.12.02, кмс УФО Челябинская, Челябинск

2 АНИЩУК Александра Сергеевна 05.10.03, 2ю ДВФО Приморский, Артем

3 ЛОФИЦКАЯ Диана Валерьевна 26.01.03, 1 ДВФО Приморский, Артем

3 ГЛАЗЫРИНА Влада Владимировна 17.11.03, 2ю ЮФО Ростовская, Таганрог

65

1 МИШИНА Нина Николаевна 20.01.04, 1ю ПФО Пензенская, Грабово

2 НАУМОВА Анастасия Сергеевна 26.02.02, 1 СФО Томская, Северск

3 МАРЬЯСОВА Полина Александровна 15.03.2002,1Р СФО Р. Хакасия

3 ДЮКАРЕВА Алена Руслановна 12.04.03, 3 ЦФО Липецская

70

1 КИСЕЛЕВА Виктория Анатольевна 24.09.03, 3 ЦФО Липецская

2 ГОРБОВА Анна Дмитриевна 16.10.02, 2 УФО Курганская

3 АКСАНЬЯН Диана Алексеевна 16.08.04, 1ю МОС Москва, ГБУ СШОР №25

3 БЕСПАЛОВА София Александровна 29.09.02, 2ю ЦФО Воронежская

СВ70

1 ЯДРИНА Анастасия Алексеевна 28.12.02, кмс СФО Новосибирская

2 КУЗНЕЦОВА Лидия Юрьевна 14.03.02, 1ю СЗФО Мурманская

3 СОЛОВЬЕВА Екатерина Сергеевна 23.02.04, 1 ЮФО Р. Адыгея

3 АСЛАНОВА Ангелина Дмитриевна 14.03.02, 3 ЮФО Краснодарский

СПИСОК ПРИЗЕРОВ ДЕВУШКИ 2005-2006 Г.Р.

37

1 КУЛА Алина Юрьевна 13.06.05, 2 ЮФО Р. Крым

2 ЕРЕМЦОВА Кристина Юрьевна 08.03.05, 1ю ПФО Пензенская, Грабово

3 СЕРДЮК Наталья Константиновна 28.02.05, 1ю МОС Московская обл.

3 ЕГОРОВА Мария Владиславовна 19.02.06, 3 ЮФО Р. Крым

47

1 ГУРЬЕВА Эльвида Игоренва 07.09.05, 1ю МОС Москва, ГБУ СШОР №27

2 МКРТЧЯН Арина Кареновна 21.02.05, 1ю ЦФО Орловская

3 МАТВЕЕВА Елизавета Николаевна 24.01.06, 3 ЮФО Краснодарский

3 МУХАМЕТЬЯНОВА Алия Ришатовна 02.01.05, 1ю ПФО р.Башкортостан, Уфа

51

1 КРАВЕЦ Валерия Александровна 11.01.06, 3 ЮФО Р. Крым

2 АФАНАСЬЕВА Мария Викторовна 17.04.05, 2 ЦФО Брянская, д

3 БАКАЙ Александра Витальевна 16.08.06, 2ю СФО Омская

3 РОГАТКИНА Алина Алексеевна 02.08.06, 3ю ЮФО Краснодарский

59

1 БАДМАЕВ Эрдни Константинович 20.07.05,2ю ЮФО Р.Калмыкия, Элиста

2 БОРОДКИН Владислав Владимирович 23.03.05, 1ю ЦФО Воронежская

3 ТИТАЕВ Михаил Михайлович 15.01.05, 1ю ПФО Саратовская

3 ДРУЖИНИН Денис Иванович 10.01.05, 2 СФО Алтайский

70

1 КАЗАНЦЕВА Дарья Андрияновна 15.04.05, 1ю СФО Омская

2 ЛЕВШИНА Евгения Валерьевна 23.06.05, 3ю ЮФО Краснодарский

3 АНТОШКИНА Марина Александровна 29.08.05, 3 ЮФО Р. Крым

3 ОСТРАЯ Елизавета Сергеевна 18.07.05, 1ю МОС Москва

СПИСОК ПРИЗЕРОВ ЮНОШИ 2002-2003 Г.Р.

42

1 ПОПОВ Дмитрий Александрович 03.02.02, 1 ЮФО Р. Крым

2 ЧЕРВОВ Александр Иванович 13.01.04, 2 ЮФО Р. Крым

3 ИСАЯН Владислав Валерьевич 08.08.02, кмс СФО Алтайский

3 ЧЕРНОВ Александр Витальевич 05.05.04, 3 ЮФО Р. Крым

46

1 КАРАУЛЬЩИКОВ Никита Михайлович 11.11.02, кмс ПФО Пензенская

2 ХАНЯН Юрий Гамлетович 22.03.03, 1 СКФО Ставропольский

3 ДУНГЕРОВ Вадим Дмитриевич 22.09.04, кмс СКФО Ставропольский

3 ГОМЛЕШКО Анзор Алиевич 02.08.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

50

1 НАГОЙ Ислам Гиссович 01.02.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

2 НИКУЛИН Сергей Евгеньевич 24.01.03, 2ю ЦФО Московская

3 ПРОКШИН Кирилл Александрович 23.06.02, 1 ЦФО Тульская

3 МАМЕДОВ Вугар Фиргатович 01.01.04, 1ю ЮФО Астраханская

55

1 ТУГУЗ Тагир Муратович 03.12.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

2 ХАСАНШИН Мурад Равилевич 11.10.02, 2 ПФО Р. Татарстан, Казань

3 КУСТОВ Владимир Владимирович 15.05.02, кмс СФО Амурская

3 КУСАИНОВ Аят Хайдулович 05.02.02, 1ю СФО Омская

60

1 АЛИЕВ Валимер Нариманович 24.09.02, 1 ЮФО Р. Крым

2 ХАКУЙ Амир Русланович 08.11.03, 1 ЮФО Р. Адыгея

3 СОЛОВЬЕВ Роберт Михайлович 31.01.03, 3р ЮФО Краснодарский, Новороссийск

3 АЛЯЛЬ Азамат Асланович 02.09.02, 1 ЮФО Р. Адыгея

66

1 ЛИТВИНОВ Кирилл Андреевич 03.04.02, 1 ЮФО Р. Адыгея

2 ЗАГУМЕННОВ Данила Александрович 04.02.02, 1ю ЮФО Краснодарский, Краснодар

3 АЛЕКСАНДРОВ Никита Владимирович 14.06.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары

3 МУСАЕЛЯН Альберт Мгерович 04.01.04,кмс СКФО Ставропольский

72

1 ОРЛОВ Даниил Владимирович 24.01.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары

2 ДОВЛАТБЕКЯН Петрос Мовсесович 11.02,02, кмс СФО Амурская

3 ВАСИЛЬЕВ Кирилл Алексеевич 23.01.02, 1 ПФО Чувашская, Чебоксары

3 УДАРЦЕВ Кирилл Вадимович 15.10.02, кмс ЦФО Московская

78

1 СОМЕНКО Руслан Романович 09.01.04, 1ю ЮФО Р. Крым, Симферополь

2 ЖУРАВЛЕВ Александр Денисович 12.11.02, 1ю ПФО Нижегородская, Дзержинск

3 ВАХРУШЕВ Владимир Иванович 01.05.02, кмс УФО Свердловская

3 ФАРХОДОВ Закир Завкибекович 11.06.03, 1 0 Санкт-Петербург

84

1 ЛАРОВ Яков Игоревич 21.03.02, кмс ЮФО Ростовская, Каменск-Шахтинский

2 ФАРХОДОВ Алишер Завкибекович 01.07.02, кмс 0 Санкт-Петербург

3 ШУРАЛЕВ Александр Александрович 05.09.02, кмс ЦФО Московская, Мытищи

3 ЗАМКОВОЙ Глеб Дмитриевич 25.05.02, кмс 0 Санкт-Петербург

св84

1 ПУХАЕВ Роберт Мухарбекович 25.01.02, 1 СКФО РСО-Алания

2 ПУХАЕВ Захар Васильевич 20.09.03, 1 СКФО РСО-Алания

3 ЧЕРЕПАНОВ Данил Влдаимирович 12.03.03,3 УФО Курганская

3 САТАРОВ Максим Акрамович 03.11.02, 1ю 0 Санкт-Петербург

Подробности ожидайте в выпуске Новостей клуба "Слава", а также позже на сайте появится фоторепортаж с описание второго дня масштабных соревнований.