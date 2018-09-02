«Зенит» - «Спартак» 0:0

Шестой тур радует российских болельщиков обилием топовых матчей. Вчера играли «Краснодар» с «Локомотивом», а сегодня – дерби двух столиц, сверхпринципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака»,которое состоялось на стадионе «Крестовский». Главный арбитр: Владислав Москалёв (г. Воронеж)

Игра началась в быстром темпе и на 7 мин. острую атаку проводят москвичи, но защита «сине-бело-голубых»играет уверенно, спартаковцы играют высокий прессинг, встречают питерских в середине поля, пытаются не выпускать их в атаку .Спартаковцы активнее, особенно в прессинге и отборе мяча. Темпа и резкости в движении хватает у обеих команд на 19 и 21 мин. Мак и Ерохин опасно пробивают , но голкипер Максименко играет уверенно.

К 27 минуте игра успокоилась, выровнялась и стали чаще проходить опасные атаки «Зенита», не отстают и спартаковцы, они более активны в борьбе за мяч, здесь больше страсти, а на 34 мин. москвичи провели острую атаку через центр зенитовской защиты, но удача сегодня не сопутствует игрокам команд.

Подводя итоги 1-го тайма можно отметить , что до его середины игровое и территориальное преимущество было за «Спартаком», затем игра выровнялась и острых голевых моментов у команд было поровну, позиционная игра не удавалась как у «Зенита» , так и «Спартака», но игроки хорошо убегали в контратаки, правда безрезультатно.

2-й тайм продолжился взаимными атаками и на 52 мин. Эрнани с близкого расстояния попал в голкипера Максименко. На 58,72 и 75 мин. Мак, Ерохин и Эрнани имеют возможности открыть счет, но попадание дважды в штангу и голкипера не приносят успеха зенитовцам.

Хоть игра и закончилась безрезультатно - 0:0, но пришедшие на стадион 61тыс.460 болельщиков не пожалели, накал борьбы и зрелищность матча зашкаливали, это была открытая и честная борьба за лидерство в РПЛ, чемпионат в самом начале, поэтому самое интересное ещё впереди.