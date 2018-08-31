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Дубровский поставил перед "Трактором" задачу добыть серебро

31 августа 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Уже завтра, 1 сентября, стартует континентальная хоккейная лига. В канун столь важного отрезка времени глава региона и президент ХК "Трактор" Борис Дубровский встретился с тренерами и игроками. Он поставил перед ними амбициозную, но вполне выполнимую задачу - добыть серебро.

- В прошлом сезоне «молодежка» завоевала «бронзу», давайте в этом сезоне замахнемся на «серебро», - поручил Борис Дубровский. - Высшая лига – ставлю задачу в этом сезоне команде «Челмет» выйти в плей-офф. Прошлый сезон был удачный, в этом выход в плей-офф даже не обсуждается. Нацельтесь на медали и подарите челябинцам к Дню города прекрасное настроение.

Добавим, что лига стартует уже завтра, 1 сентября. "Трактор" сыграет с московским ЦСК послезавтра, 2 сентября.

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