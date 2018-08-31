Самбо идёт в школу

Ещё в 2011 году Министерством образования было принято решение ввести 3-й урок физкультуры в школах. Причины просты – у детей, согласно исследованиям, возросла интеллектуальная нагрузка, но при этом существенно снизилась двигательная активность. Что естественно влияет на их здоровье. Чуть раньше, в 2010 году у Всероссийской федерации самбо появляется идея воплотить в жизнь проект «Самбо в школу», в рамках которого подрастающее поколение будет изучать полезные не только для здоровья, но и в быту элементы нашего отечественного боевого искусства.

О том, как развивается программа, каких промежуточных итогов удалось добиться и какие встречаются трудности «АН» поговорили с Еленой Ломакиной, одним из разработчиков и исполнительным директором всероссийского проекта «Самбо в школу».

Первые официальные отдельные постановления по развитию самбо в наших школах стали появляться ещё в 2012 году. В принципе, этот год можно считать отправной точкой. Однако в масштабный проект, который охватывает практически всё Россию, он стал трансформироваться позже.

Как рассказывает Елена Владимировна, проект стартовал в 2015 году в 17 школах в трёх пилотных регионах – Приморском крае, Карелии и Краснодарском крае:

«А сегодня в нём уже принимают участие порядка 800 школ из 71 региона. Таким образом, мы приступили к третьему этапу реализации проекта – это массовому внедрению. За эти три года нам удалось провести апробацию, как методического материала, так и самих механизмов внедрения программы «Самбо в школу» непосредственно в учебные заведения.

Для того чтобы заинтересовать такое большое число школ мы проводили в каждом регионе специальные форумы, на которых презентовали наш вид спорта. В них помимо первых лиц проекта также участвовали известные спортсмены, которые в том числе проводили мастер-классы. Вдобавок мы проводим интеллектуальную олимпиаду «Мир самбо», в которой может принять участие каждый школьник и родитель. Кроме того у нас сейчас есть программа «Самбо посол русского языка в Мир», которая также направлена на приобщение школьников к нашему проекту как в России так и за рубежом.

Что касается планов на будущее, то мы хотим развивать сетевое взаимодействие – то есть школы начнут принимать участие в различных федеральных и региональных программах – а также сделаем упор на внутришкольную деятельность по теме самбо. Причём за вклад популяризацию и развития этого вида спорта школы будут получать свидетельства, будь то участники или координаторы какого-либо проекта. Так, например, в следующем году мы запускаем три крупных проекта – это «юный журналист», «Спорткоманда «Самбо в школу»» и «Дорога жизни», где ребята будут проявлять свои интеллектуальные возможности.

Будет ли меняться сама программа? Если говорить о занятиях самбо в рамках 3-го урока физкультуры, то меняться она не будет, хотя и планируются различные небольшие доработки и корректировки, которые появляются благодаря обратной связи со школами.

Проблемы, с которыми сталкивается проект? Основных всего две – это материально-техническое оснащение школ и кадровый потенциал. Впрочем, это общая проблема для системы образования и не связано с конкретным направлением «самбо». Что касается кадров, то мы знаем, что 60% преподавателей физкультуры, это именно физкультурники, у которых нет какой-то специальной подготовки по определённому виду спорта. Но они готовы перестраиваться и учиться новому, так что потенциально это наши соратники, которые готовы продвигать такой вид как самбо. Для этого мы организовываем центры повышения квалификации, которые открываются на базе региональных университетов. Плюс в этом году у нас стартует программа повышения квалификации федерального уровня – будет открыт центр при Московском энергетическом университете

Также мы продолжаем помогать школам в плане материально-технического обеспечения – за счёт средств Всероссийской федерации самбо дарим ковры, экипировку и различные пособия для школьников и родителей по самбо.

Если говорить об итогах, то первое чего нам удалось добиться – это снижение травматизма детей. На начальных этапах дети обучаются элементам самостраховки и поэтому знают, как группироваться в случае падения, чтобы не травмироваться. Второе на что направлена программа – на формирование здорового образа жизни. В качестве критерия мы используем количество пропусков школы по болезни, и те ребята, которые участвуют в нашем проекте, действительно стали меньше болеть. Третья момент – это улучшение физподготовки детей и в качестве критерия мы уже ориентируемся на нормы ГТО. И опять же, те, кто занимается у нас самбо – показывают лучшие результаты. Поэтому всё это вместе даёт нам право говорить, что проект «Самбо в школу» полностью себя оправдывает.

Так что теперь, мы попробуем сделать так, чтобы это проект охватил все образовательные организации нашей страны!», – поделилась Е. Ломакина.