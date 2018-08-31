Борис Дубровский впечатлил своей физподготовкой спортсменов

Борис Дубровский впечатлил спортсменов своей физподготовкой. Сегодня, 31 августа, он с легкостью забрался на турник, при этом не сняв даже пиджак.

Спортсмены выразили свое восхищение одобрительными возгласами и аплодисментами. Впрочем, смотрите сами!