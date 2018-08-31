Борис Дубровский впечатлил своей физподготовкой спортсменов
31 августа 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Борис Дубровский впечатлил спортсменов своей физподготовкой. Сегодня, 31 августа, он с легкостью забрался на турник, при этом не сняв даже пиджак.
Спортсмены выразили свое восхищение одобрительными возгласами и аплодисментами. Впрочем, смотрите сами!
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес