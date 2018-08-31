Елена Исинбаева продемонстрировала идеальную фигуру после вторых родов

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева невероятно похудела после рождения сына Добрыни. Мальчик появился на свет в феврале, а уже сейчас спортсменка выглядит более стройной, чем до беременности.

На днях Елена продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой она запечатлена в коротких шортах и майке. Как сообщает портал teleprogramma.pro, Исинбаевой удалось добиться идеальной фигуры благодаря правильному питанию и занятиям спортом.

Спортсменка получила огромное количество комплиментов от своих поклонников, которые отметили, насколько стройные у нее ноги и рельефные руки. Все сошлись на мнении, что Елена выглядит превосходно.