Елена Исинбаева продемонстрировала идеальную фигуру после вторых родов
31 августа 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева невероятно похудела после рождения сына Добрыни. Мальчик появился на свет в феврале, а уже сейчас спортсменка выглядит более стройной, чем до беременности.
На днях Елена продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию, на которой она запечатлена в коротких шортах и майке. Как сообщает портал teleprogramma.pro, Исинбаевой удалось добиться идеальной фигуры благодаря правильному питанию и занятиям спортом.
Спортсменка получила огромное количество комплиментов от своих поклонников, которые отметили, насколько стройные у нее ноги и рельефные руки. Все сошлись на мнении, что Елена выглядит превосходно.
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