Тайсон, Цзю и Проводников откроют новый спорткомплекс в Коркино

Майк Тайсон и Костя Цзю в феврале этого года заложили первые камни в фундамент будущего большого спорткомплекса, который РМК обещала построить в этом году в Коркино. И вот 7 сентября они приедут вновь для того, чтобы уже открыть объект.

Напомним, что согласно проекту на двух гектарах земли будет расположен современный спортивный объект площадью более 2.5тысяч квадратных метров. Здесь появятся залы для контактных и игровых видов спорта, в том числе различных для единоборств и дзюдо. А на обширной территории разместят беговые и велосипедные дорожки, площадки для волейбола, мини-футбола и воркаута.

Добавим, что известные спортсмены посетят Челябинск для открытия турнира по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions. Здесь русский боксер, суперчемпион WBA Денис Лебедев сразится с турецким противником - девятым номерм рейтинга Всемирной боксерской ассоциации Хинзи Алтункаем.